TP HCM quyết liệt bảo vệ "lá phổi xanh" 34.810 ha

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM quyết liệt bảo vệ "lá phổi xanh" 34.810 ha

QUỐC ANH

(NLĐO) - Đến năm 2030, diện tích rừng tự nhiên rừng phòng hộ không thay đổi; đồng thời cần hơn 3.166 tỉ đồng để bảo tồn và khai thác lợi ích từ rừng.

UBND TP HCM vừa phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP HCM.

- Ảnh 1.

TP HCM phê duyệt phương án với mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Cần Giờ rộng 34.809 ha.

Theo đó, tổng diện tích rừng phòng hộ Cần Giờ là gần 34.810 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng là 32.482 ha, gồm 12.490 ha rừng tự nhiên, 18.992 ha rừng trồng; diện tích đất chưa có rừng là 2.327 ha.

Mục tiêu của phương án là sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng phòng hộ; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý cảnh quan, môi trường rừng; phát triển du lịch sinh thái, chia sẻ lợi ích từ rừng với các bên liên quan.

Đồng thời, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn liền với quốc phòng, an ninh, gìn giữ và phát huy giá trị Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và nâng cao khả năng chống chịu của rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp hiện nay.

- Ảnh 3.

Dự kiến nhu cầu và nguồn vốn thực hiện phương án khoảng 3.166 tỉ đồng.

Về góc độ kinh tế, triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong Rừng phòng hộ Cần Giờ giai đoạn 2025 – 2030, thu hút lượng khách du lịch bình quân từ 400.000 – 500.000 lượt mỗi năm, phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm và chất lượng cao.

Phương án hướng đến mục tiêu bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng hiện có gần 34.810 ha; phát huy hiệu quả tối đa chức năng phòng hộ của rừng, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nội dung chính thực hiện phương án, quan trọng nhất là kế hoạch sử dụng đất, theo đó tổng diện tích tự nhiên đất rừng phòng hộ ngập mặn Cần Giờ đến năm 2030 là không thay đổi so với hiện trạng năm 2025.

Đất có rừng đến năm 2030 là 32.743 ha, tăng 261 ha.

Trong đó, đất có rừng tự nhiên tăng 111 ha do khoanh nuôi bảo vệ và đạt tiêu chí thành rừng. Đất có rừng trồng tăng 150 ha do rừng trồng trên đất ngập mặn đạt tiêu chí thành rừng. Diện tích còn lại chưa có rừng là 2.066 ha.

Dự kiến, nhu cầu và nguồn vốn thực hiện phương án khoảng 3.166 tỉ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách là 1.453 tỉ đồng, còn lại là vốn liên doanh, liên kết và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nội dung chính thực hiện phương án

Kế hoạch khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học; nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; hoạt động dịch vụ cho cộng đồng; hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, điều tra, kiểm kê rừng; chế biến, thương mại lâm sản.

Tin liên quan

TP HCM: Hàng loạt đề án đánh thức "cô gái đẹp" Cần Giờ

TP HCM: Hàng loạt đề án đánh thức "cô gái đẹp" Cần Giờ

(NLĐO) - Trong một lần làm việc với Cần Giờ năm 2022, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi ví von huyện Cần Giờ như một cô gái đẹp ở tuổi mới lớn, có tiềm năng trở thành hoa khôi, sẽ có nhiều người nhòm ngó.

Rừng ngập mặn Cần Giờ được xem là khu sinh quyển đẹp nhất khu vực Đông Nam Á

(NLĐO) - Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (TP HCM) từng bị huỷ diệt hoá chất và chết gần một nửa nhưng nay đã phủ màu xanh tươi tốt.

TP HCM cần dự án đột phá như Cảng trung chuyển Cần Giờ, Trung tâm tài chính quốc tế

(NLĐO) - Theo PGS-TS Trần Đình Thiên, TP HCM muốn vượt lên phải biến mình thành trung tâm hội nhập quốc tế của đất nước này. Có thể có những dự án đột phá như Cảng trung chuyển Cần Giờ, Trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại

nguồn nhân lực du lịch sinh thái phát triển du lịch Đa dạng sinh học đào tạo nguồn rừng phòng hộ khu dự trữ sinh quyển rừng tự nhiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo