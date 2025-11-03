TP HCM quyết liệt bảo vệ "lá phổi xanh" 34.810 ha

UBND TP HCM vừa phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP HCM.

TP HCM phê duyệt phương án với mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Cần Giờ rộng 34.809 ha.

Theo đó, tổng diện tích rừng phòng hộ Cần Giờ là gần 34.810 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng là 32.482 ha, gồm 12.490 ha rừng tự nhiên, 18.992 ha rừng trồng; diện tích đất chưa có rừng là 2.327 ha.

Mục tiêu của phương án là sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng phòng hộ; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý cảnh quan, môi trường rừng; phát triển du lịch sinh thái, chia sẻ lợi ích từ rừng với các bên liên quan.

Đồng thời, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn liền với quốc phòng, an ninh, gìn giữ và phát huy giá trị Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và nâng cao khả năng chống chịu của rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp hiện nay.

Dự kiến nhu cầu và nguồn vốn thực hiện phương án khoảng 3.166 tỉ đồng.

Về góc độ kinh tế, triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong Rừng phòng hộ Cần Giờ giai đoạn 2025 – 2030, thu hút lượng khách du lịch bình quân từ 400.000 – 500.000 lượt mỗi năm, phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm và chất lượng cao.

Phương án hướng đến mục tiêu bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng hiện có gần 34.810 ha; phát huy hiệu quả tối đa chức năng phòng hộ của rừng, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nội dung chính thực hiện phương án, quan trọng nhất là kế hoạch sử dụng đất, theo đó tổng diện tích tự nhiên đất rừng phòng hộ ngập mặn Cần Giờ đến năm 2030 là không thay đổi so với hiện trạng năm 2025.

Đất có rừng đến năm 2030 là 32.743 ha, tăng 261 ha.

Trong đó, đất có rừng tự nhiên tăng 111 ha do khoanh nuôi bảo vệ và đạt tiêu chí thành rừng. Đất có rừng trồng tăng 150 ha do rừng trồng trên đất ngập mặn đạt tiêu chí thành rừng. Diện tích còn lại chưa có rừng là 2.066 ha.

Dự kiến, nhu cầu và nguồn vốn thực hiện phương án khoảng 3.166 tỉ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách là 1.453 tỉ đồng, còn lại là vốn liên doanh, liên kết và các nguồn vốn hợp pháp khác.