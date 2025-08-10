TP HCM quyết liệt giải ngân, ổn định bộ máy

TP HCM đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, song song với việc kiện toàn, sắp xếp ổn định bộ máy sau sáp nhập, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ngày 9-8, UBND TP HCM tổ chức phiên họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Đề xuất mô hình "1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu"

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong 7 tháng đầu năm, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 7 tháng ước tăng gần 6% so với cùng kỳ. Sở Tài chính đánh giá ngành công nghiệp tăng trưởng khá trong tháng 7, cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực trước những biến động kinh tế toàn cầu.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm là 472.588 tỉ đồng, đạt hơn 70% dự toán. Tính hết ngày 31-7, giải ngân vốn đầu tư công được 47.577 tỉ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 7 có những điểm sáng, tạo hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ nguồn vốn là vấn đề mà TP HCM cần đặc biệt lưu tâm sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Do đó, ông Vũ đề xuất quan điểm "1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu". Cụ thể, tập trung bộ phận làm chính sách ở trung tâm TP HCM nhưng cần phát triển ra cả 3 khu vực TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; kéo dài, tiếp nối các công trình, chương trình của các địa phương trước đó. Bởi nếu đứt quãng việc này chính là đứt quãng dòng tiền, đứt quãng dự án và cả kế hoạch chuẩn bị về "1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu".

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Tại phiên họp cũng thảo luận vấn đề vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp, nói rằng trước tình trạng lãnh đạo phường, xã ký quá nhiều hồ sơ thủ tục hành chính mảng tư pháp - hộ tịch, sở đề xuất ủy quyền thẳng cho công chức. Việc này cần có nghị quyết của HĐND TP HCM quy định phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn mà chủ tịch UBND phường, xã ủy quyền cho công chức. Sở Tư pháp đã dự thảo xong các nội dung liên quan, có thể kịp trình vào kỳ họp của HĐND TP HCM trong tháng 8 này.

Về tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới, Chánh Văn phòng UBND TP HCM Dương Hồng Thắng cho hay từ ngày 1-8, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) TP HCM đã triển khai 38 tổ địa bàn xuống 38 Trung tâm PVHCC cấp xã; tổ chức 5 quầy ở mỗi địa bàn để tiếp nhận 2.168 thủ tục hành chính của sở, ngành, địa phương. Trung tâm PVHCC TP HCM đang hình thành bộ máy, dự kiến trong tháng 9 ra mắt. Với Trung tâm PVHCC TP HCM và 2 trung tâm PVHCC khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với 38 tổ địa bàn thì TP HCM có tổng cộng 41 điểm tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính.

Tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận kinh tế - xã hội thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế 7 tháng đạt 7,56%; thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 6,2 tỉ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo thành phố, các sở, ngành tiếp đón nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến tìm cơ hội đầu tư ở TP HCM. Điều này cho thấy môi trường đầu tư của thành phố có những tín hiệu rất tích cực.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, để đạt được mức tăng trưởng 8,5% trong năm 2025 theo chỉ tiêu Trung ương giao, những tháng còn lại thành phố phải tăng trưởng 10,3%. Để đạt được mục tiêu này, thành phố phải tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy. Trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với mục tiêu quý III phải giải ngân 70%, quý IV đạt 100%. Các phường, xã phải tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải lập ngay danh mục các dự án đầu tư công trong năm 2026, gửi về Sở Tài chính trước ngày 31-8. Sau đó, Sở Tài chính tổng hợp, rà soát xem dự án nào làm trước, dự án nào làm sau theo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ưu tiên những dự án đã đầu tư. Tất cả hồ sơ phải hoàn tất trước ngày 31-12-2025 để khi được Trung ương phân bổ vốn là triển khai ngay.

Song song đó, tiếp tục ổn định bộ máy. Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thành các chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp để UBND TP HCM sớm trình HĐND TP HCM thông qua, giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức trước ngày 31-8. "Việc này không thể chậm trễ" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh; đồng thời yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành sắp xếp lại cán bộ của mình, trong đó có cán bộ lãnh đạo, nhất là những sở đông nhân sự như Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường… Đối với cán bộ, công chức, các sở chủ động sắp xếp, có thể biệt phái xuống cơ sở; đối với cấp quản lý thì báo cáo UBND TP HCM.

Tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án Theo báo cáo của UBND TP HCM, Tổ Công tác đặc biệt do các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì đẩy mạnh hoạt động để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng. Trong tháng 7, Tổ Công tác đã họp và có kết luận đối với nhiều dự án cụ thể, tiêu biểu như: dự án Khu phức hợp thông minh - Thủ Thiêm Eco Smart City của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC; các dự án của Công ty CP Tập đoàn Sunshine; dự án tại khu đất số 117-119-121 Nguyễn Huệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu áp dụng nghiêm cơ chế "6 rõ" trong việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ công tác, ban chỉ đạo. Đến nay, thành phố đã tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án với tổng giá trị trên 420.000 tỉ đồng, tổng diện tích khoảng 1.200 ha.



