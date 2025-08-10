TP HCM quyết liệt giải ngân, ổn định bộ máy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM quyết liệt giải ngân, ổn định bộ máy

Bài và ảnh: PHAN ANH

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải lập ngay danh mục các dự án đầu tư công trong năm 2026

TP HCM đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, song song với việc kiện toàn, sắp xếp ổn định bộ máy sau sáp nhập, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ngày 9-8, UBND TP HCM tổ chức phiên họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Đề xuất mô hình "1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu"

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong 7 tháng đầu năm, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 7 tháng ước tăng gần 6% so với cùng kỳ. Sở Tài chính đánh giá ngành công nghiệp tăng trưởng khá trong tháng 7, cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực trước những biến động kinh tế toàn cầu.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm là 472.588 tỉ đồng, đạt hơn 70% dự toán. Tính hết ngày 31-7, giải ngân vốn đầu tư công được 47.577 tỉ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 7 có những điểm sáng, tạo hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ nguồn vốn là vấn đề mà TP HCM cần đặc biệt lưu tâm sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Do đó, ông Vũ đề xuất quan điểm "1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu". Cụ thể, tập trung bộ phận làm chính sách ở trung tâm TP HCM nhưng cần phát triển ra cả 3 khu vực TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; kéo dài, tiếp nối các công trình, chương trình của các địa phương trước đó. Bởi nếu đứt quãng việc này chính là đứt quãng dòng tiền, đứt quãng dự án và cả kế hoạch chuẩn bị về "1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu".

TP HCM quyết liệt giải ngân, ổn định bộ máy- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Tại phiên họp cũng thảo luận vấn đề vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp, nói rằng trước tình trạng lãnh đạo phường, xã ký quá nhiều hồ sơ thủ tục hành chính mảng tư pháp - hộ tịch, sở đề xuất ủy quyền thẳng cho công chức. Việc này cần có nghị quyết của HĐND TP HCM quy định phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn mà chủ tịch UBND phường, xã ủy quyền cho công chức. Sở Tư pháp đã dự thảo xong các nội dung liên quan, có thể kịp trình vào kỳ họp của HĐND TP HCM trong tháng 8 này.

Về tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới, Chánh Văn phòng UBND TP HCM Dương Hồng Thắng cho hay từ ngày 1-8, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) TP HCM đã triển khai 38 tổ địa bàn xuống 38 Trung tâm PVHCC cấp xã; tổ chức 5 quầy ở mỗi địa bàn để tiếp nhận 2.168 thủ tục hành chính của sở, ngành, địa phương. Trung tâm PVHCC TP HCM đang hình thành bộ máy, dự kiến trong tháng 9 ra mắt. Với Trung tâm PVHCC TP HCM và 2 trung tâm PVHCC khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với 38 tổ địa bàn thì TP HCM có tổng cộng 41 điểm tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính.

Tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận kinh tế - xã hội thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế 7 tháng đạt 7,56%; thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 6,2 tỉ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo thành phố, các sở, ngành tiếp đón nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến tìm cơ hội đầu tư ở TP HCM. Điều này cho thấy môi trường đầu tư của thành phố có những tín hiệu rất tích cực.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, để đạt được mức tăng trưởng 8,5% trong năm 2025 theo chỉ tiêu Trung ương giao, những tháng còn lại thành phố phải tăng trưởng 10,3%. Để đạt được mục tiêu này, thành phố phải tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy. Trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với mục tiêu quý III phải giải ngân 70%, quý IV đạt 100%. Các phường, xã phải tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải lập ngay danh mục các dự án đầu tư công trong năm 2026, gửi về Sở Tài chính trước ngày 31-8. Sau đó, Sở Tài chính tổng hợp, rà soát xem dự án nào làm trước, dự án nào làm sau theo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ưu tiên những dự án đã đầu tư. Tất cả hồ sơ phải hoàn tất trước ngày 31-12-2025 để khi được Trung ương phân bổ vốn là triển khai ngay.

Song song đó, tiếp tục ổn định bộ máy. Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thành các chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp để UBND TP HCM sớm trình HĐND TP HCM thông qua, giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức trước ngày 31-8. "Việc này không thể chậm trễ" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh; đồng thời yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành sắp xếp lại cán bộ của mình, trong đó có cán bộ lãnh đạo, nhất là những sở đông nhân sự như Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường… Đối với cán bộ, công chức, các sở chủ động sắp xếp, có thể biệt phái xuống cơ sở; đối với cấp quản lý thì báo cáo UBND TP HCM. 

Tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án

Theo báo cáo của UBND TP HCM, Tổ Công tác đặc biệt do các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì đẩy mạnh hoạt động để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng. Trong tháng 7, Tổ Công tác đã họp và có kết luận đối với nhiều dự án cụ thể, tiêu biểu như: dự án Khu phức hợp thông minh - Thủ Thiêm Eco Smart City của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC; các dự án của Công ty CP Tập đoàn Sunshine; dự án tại khu đất số 117-119-121 Nguyễn Huệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu áp dụng nghiêm cơ chế "6 rõ" trong việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ công tác, ban chỉ đạo. Đến nay, thành phố đã tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án với tổng giá trị trên 420.000 tỉ đồng, tổng diện tích khoảng 1.200 ha.


TP HCM đầu tư công thu ngân sách ổn định bộ máy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo