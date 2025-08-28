Công an TP HCM ra khuyến cáo đặc biệt về giao thông dịp lễ 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP HCM ra khuyến cáo đặc biệt về giao thông dịp lễ 2-9

GIANG NAM

(NLĐO) - CSGT TP HCM khuyến cáo người dân chú ý an toàn giao thông dịp lễ 2-9, nhất là tại cửa ngõ, bến xe, nhà ga và sân bay

Chiều 28-8, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP HCM - đã thông tin về tình hình giao thông kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay (từ 30-8 đến hết 2-9).

Công an TP HCM ra khuyến cáo đặc biệt về giao thông dịp lễ 2-9- Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP HCM thông tin trong buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM chiều 28-8. Ảnh: G.Nam

Theo Phòng CSGT, trong thời gian trên, lưu lượng phương tiện trên địa bàn thành phố dự kiến tăng đột biến. Một số khu vực đang thi công như cầu Bình Triệu 1 (Quốc lộ 13), nút giao Tân Vạn – Nhơn Trạch (thuộc Dự án Vành đai 3)… sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể lộ trình di chuyển qua các khu vực dự kiến sẽ tăng đột biến lưu lượng xe cộ:

Cấm xe qua cầu Bình Triệu 1, điều chỉnh lưu thông cầu Bình Triệu 2

Cầu Bình Triệu 1: Từ 26-8 đến 30-11, cấm xe ôtô lưu thông qua cầu.

Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (P. Bình Thạnh) → Cầu Bình Triệu 2 → Phạm Văn Đồng → Quốc lộ 13 (P. Hiệp Bình).

Lộ trình 2: Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (P. Bình Thạnh) → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng → Quốc lộ 13 (P. Hiệp Bình).

Công an TP HCM ra khuyến cáo đặc biệt về giao thông dịp lễ 2-9- Ảnh 2.

Bảng chỉ dẫn lưu thông cầu Bình Triệu 2. Ảnh: Ngọc Quý

Cầu Bình Triệu 2: Cùng thời gian trên, tổ chức lưu thông 2 chiều.

Hướng Đinh Bộ Lĩnh → Phạm Văn Đồng: Ôtô đi trên phần đường 3,5m (cấm xe 2-3 bánh).

Hướng Phạm Văn Đồng → Đinh Bộ Lĩnh:

Làn 1 (sát lề phải): xe 2-3 bánh, ôtô con.

Làn 2 (sát dải phân cách): các loại ôtô.

Lưu ý khi đi qua Dự án Vành đai 3

Từ 19-8, đoạn Vành đai 3 từ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (Km 8+512) đến cầu Nhơn Trạch (có 1km thuộc địa giới TP HCM) đã thông xe. Tuy nhiên, tuyến này cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ.

Lộ trình từ TP HCM đi Đồng Nai qua cao tốc:

TP HCM → cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → Vành đai 3 → cầu Nhơn Trạch → Đồng Nai (lưu ý đoạn 320m đường cong, trải đá, tốc độ dưới 30km/h).

TP HCM → cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → nút giao Đường 319 → Đồng Nai.

TP HCM → cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Đồng Nai.

Lộ trình khác (khi hạn chế phương tiện lên cao tốc):

Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → Vòng xoay Liên Phương → D1 → Khu Công nghệ cao → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai.

Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → Phà Cát Lái → Đồng Nai.

Công an TP HCM ra khuyến cáo đặc biệt về giao thông dịp lễ 2-9- Ảnh 3.

Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây cũng là tuyến đường thường xuyên bị kẹt xe trong những giờ cao điểm. Ảnh: Ngọc Hân

Khuyến cáo người tham gia giao thông

Phòng CSGT TP HCM đề nghị người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, giảm tốc độ khi qua khu vực thi công và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Trường hợp xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, cần bình tĩnh phối hợp để xử lý.

Cơ quan chức năng cũng khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng (xe buýt, tàu điện) khi đi lại trong trung tâm TP HCM để giảm áp lực giao thông. Riêng hành trình đến Côn Đảo dịp lễ, người dân nên đi bằng đường hàng không hoặc các tuyến tàu, phà kết nối qua Vũng Tàu, Cần Giờ.

Đối với người dân trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ, Phòng CSGT lưu ý cần chủ động thời gian di chuyển, tránh dồn vào buổi tối ngày 2-9 nhằm hạn chế ùn tắc tại cửa ngõ thành phố.

Tin liên quan

Ô tô "phơi bụng" trên Quốc lộ 1, ùn tắc giao thông

Ô tô "phơi bụng" trên Quốc lộ 1, ùn tắc giao thông

(NLĐO) - Ô tô đang chạy thì bất ngờ tông dải phân cách, sau đó húc gãy biển báo rồi "phơi bụng" giữa đường.

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc

(NLĐO)- Mưa to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay 26-8 khiến nhiều tuyến phố và khu dân cư ở Hà Nội ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ách tắc.

Đề nghị phát triển đô thị theo định hướng giao thông TOD với đường sắt tốc độ cao TP HCM- Cần Giờ

(NLĐO) - TP HCM xem xét tác động môi trường, pháp lý và kinh phí bồi thường hơn 7.462 tỉ đồng cho dự án đường sắt đô thị nối trung tâm - Cần Giờ

giao thông đường bộ nghỉ lễ quốc khánh lễ quốc khánh Vành đai 3 giao thông Phòng CSGT cầu Bình Triệu 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo