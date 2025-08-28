Công an TP HCM ra khuyến cáo đặc biệt về giao thông dịp lễ 2-9

Chiều 28-8, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP HCM - đã thông tin về tình hình giao thông kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay (từ 30-8 đến hết 2-9).

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP HCM thông tin trong buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM chiều 28-8. Ảnh: G.Nam

Theo Phòng CSGT, trong thời gian trên, lưu lượng phương tiện trên địa bàn thành phố dự kiến tăng đột biến. Một số khu vực đang thi công như cầu Bình Triệu 1 (Quốc lộ 13), nút giao Tân Vạn – Nhơn Trạch (thuộc Dự án Vành đai 3)… sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể lộ trình di chuyển qua các khu vực dự kiến sẽ tăng đột biến lưu lượng xe cộ:

Cấm xe qua cầu Bình Triệu 1, điều chỉnh lưu thông cầu Bình Triệu 2

Cầu Bình Triệu 1: Từ 26-8 đến 30-11, cấm xe ôtô lưu thông qua cầu.

Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (P. Bình Thạnh) → Cầu Bình Triệu 2 → Phạm Văn Đồng → Quốc lộ 13 (P. Hiệp Bình).

Lộ trình 2: Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (P. Bình Thạnh) → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng → Quốc lộ 13 (P. Hiệp Bình).

Bảng chỉ dẫn lưu thông cầu Bình Triệu 2. Ảnh: Ngọc Quý

Cầu Bình Triệu 2: Cùng thời gian trên, tổ chức lưu thông 2 chiều.

Hướng Đinh Bộ Lĩnh → Phạm Văn Đồng: Ôtô đi trên phần đường 3,5m (cấm xe 2-3 bánh).

Hướng Phạm Văn Đồng → Đinh Bộ Lĩnh:

Làn 1 (sát lề phải): xe 2-3 bánh, ôtô con.

Làn 2 (sát dải phân cách): các loại ôtô.

Lưu ý khi đi qua Dự án Vành đai 3

Từ 19-8, đoạn Vành đai 3 từ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (Km 8+512) đến cầu Nhơn Trạch (có 1km thuộc địa giới TP HCM) đã thông xe. Tuy nhiên, tuyến này cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ.

Lộ trình từ TP HCM đi Đồng Nai qua cao tốc:

TP HCM → cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → Vành đai 3 → cầu Nhơn Trạch → Đồng Nai (lưu ý đoạn 320m đường cong, trải đá, tốc độ dưới 30km/h).

TP HCM → cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → nút giao Đường 319 → Đồng Nai.

TP HCM → cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Đồng Nai.

Lộ trình khác (khi hạn chế phương tiện lên cao tốc):

Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → Vòng xoay Liên Phương → D1 → Khu Công nghệ cao → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai.

Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → Phà Cát Lái → Đồng Nai.

Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây cũng là tuyến đường thường xuyên bị kẹt xe trong những giờ cao điểm. Ảnh: Ngọc Hân

Khuyến cáo người tham gia giao thông

Phòng CSGT TP HCM đề nghị người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, giảm tốc độ khi qua khu vực thi công và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Trường hợp xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, cần bình tĩnh phối hợp để xử lý.

Cơ quan chức năng cũng khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng (xe buýt, tàu điện) khi đi lại trong trung tâm TP HCM để giảm áp lực giao thông. Riêng hành trình đến Côn Đảo dịp lễ, người dân nên đi bằng đường hàng không hoặc các tuyến tàu, phà kết nối qua Vũng Tàu, Cần Giờ.

Đối với người dân trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ, Phòng CSGT lưu ý cần chủ động thời gian di chuyển, tránh dồn vào buổi tối ngày 2-9 nhằm hạn chế ùn tắc tại cửa ngõ thành phố.