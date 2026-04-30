Kinh tế

Sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thái Phương - Lê Tỉnh - Ngọc Ánh

Các chuyên gia, doanh nghiệp và hiệp hội đều thể hiện sự đồng thuận, sẵn sàng đồng hành với TP HCM hoàn thành các mục tiêu đề ra

Tại buổi làm việc cuối tuần qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã cam kết thành phố sẽ hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất. Trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và thu ngân sách đạt 1 triệu tỉ đồng.

Kích cầu tiêu dùng là một trong những giải pháp được đưa ra nhằm thúc đẩy kinh tế TP HCM tăng trưởng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Các ý kiến cho rằng để hiện thực hóa những cam kết này, thành phố cần sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, giảm chi phí vận hành, tăng cường kết nối thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tiếp cận nguồn lực. Đây được xem là những yếu tố then chốt giúp TP HCM đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

TS TRẦN HẢI LINH - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA):

Chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới

Tăng trưởng 2 con số là một mục tiêu tham vọng nhưng không phải không khả thi. Để đạt được, TP HCM cần chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng cao, thay vì mở rộng theo chiều rộng như trước. Trước hết, đột phá thể chế là điều kiện tiên quyết. Thành phố cần phát huy vai trò "phòng thí nghiệm chính sách" với các cơ chế đặc thù như cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho công nghệ, tài chính linh hoạt và phân cấp mạnh trong phê duyệt đầu tư. Khi thủ tục được rút gọn, minh bạch và có thể dự báo, môi trường kinh doanh sẽ thông thoáng hơn, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Từ nền tảng đó, kinh tế số và đổi mới sáng tạo cần được thúc đẩy trở thành động lực chính. Đây sẽ là động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh nhiều ngành truyền thống đang dần bão hòa. Cùng lúc đó, hạ tầng chiến lược phải được đầu tư đồng bộ, từ giao thông, logistics, cảng biển đến hạ tầng số. Khi chi phí vận chuyển giảm và tốc độ lưu thông hàng hóa tăng, năng lực cạnh tranh của DN sẽ cải thiện rõ rệt.

Chất lượng nguồn nhân lực cũng cần được lưu ý. Thành phố cần chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang có kỹ năng cao, thông qua chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia quốc tế và đổi mới hệ thống đào tạo gắn với nhu cầu thực tế. Ngoài ra, thu hút đầu tư cần có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, khu vực kinh tế tư nhân phải trở thành động lực trung tâm, với các DN lớn đóng vai trò dẫn dắt, kéo theo sự phát triển của DN nhỏ và vừa.

Về dài hạn, TP HCM nên tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như kinh tế số, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và công nghiệp sáng tạo. Khi lựa chọn đúng trụ cột và triển khai hiệu quả, mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Ông DANNY VÕ THÀNH ĐĂNG, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài:

Đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng lớn

TP HCM cần tập trung xử lý những nền tảng cốt lõi, bắt đầu từ thể chế. Việc cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, vận hành cơ chế "một cửa" thực chất và cho phép thử nghiệm các mô hình mới thông qua sandbox sẽ giúp môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, tạo điều kiện để dòng vốn và ý tưởng mới được triển khai nhanh.

Đầu tư phải đi đúng trọng tâm, tránh dàn trải. Thành phố cần đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông, giải quyết các vấn đề kéo dài như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm; đồng thời phát triển các công trình có tính dẫn dắt như khu công nghệ cao hay cảng Cần Giờ, hướng tới vai trò trung tâm logistics của khu vực. Khi hạ tầng được cải thiện, chi phí giảm xuống, DN sẽ có thêm dư địa để phát triển.

Ngoài các yếu tố nền tảng, những lĩnh vực có tiềm năng lớn như kinh tế sáng tạo, y tế chất lượng cao và chăm sóc sức khỏe cần được đầu tư bài bản hơn. Đây là những ngành không chỉ tạo giá trị cao mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới.

TS NGUYỄN HOÀNG HIỆP, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế Ứng dụng:

Mở rộng chính sách ưu đãi

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, TP HCM cần giải quyết điểm nghẽn lớn nhất nằm ở thể chế và các thủ tục pháp lý chồng chéo khiến dự án kéo dài, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Việc tự chủ hơn trong quy hoạch, sử dụng đất và đàm phán hợp đồng đối tác công tư (PPP) là những quyền hạn cần thiết mà thành phố phải thực thi quyết liệt để khơi thông dòng vốn này.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh cải cách bộ máy vì sự thành bại của mọi chiến lược kinh tế đều phụ thuộc vào con người thực thi. Trong bối cảnh tâm lý e ngại trách nhiệm đang lan rộng, việc xây dựng một hành lang bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo là giải pháp mang tính "phá băng" cho hệ thống hành chính.

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ DN tiếp cận nguồn nguyên liệu sản xuất và ổn định chi phí năng lượng. Điều này đặc biệt quan trọng khi nhiều DN đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt đơn hàng và nguyên liệu nhập khẩu do đứt gãy chuỗi cung ứng. Mở rộng các gói vay ưu đãi, bảo đảm các chính sách hỗ trợ lãi suất thực sự đến tay DN nhỏ và vừa.

Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù cho TP HCM, được coi là công cụ pháp lý mạnh mẽ nhất để TP HCM tự "mở khóa" các tiềm năng bị kìm hãm. Thay vì tư duy quản lý hành chính cứng nhắc, nghị quyết này cho phép thành phố vận hành theo mô hình chính quyền kiến tạo, nơi các rào cản về quy hoạch, tài chính và lựa chọn nhà đầu tư được đơn giản hóa tối đa. Sự thay đổi này không chỉ giúp thành phố linh hoạt hơn mà còn tạo ra một "phòng thí nghiệm chính sách" cho cả nước.

Thạc sĩ NGUYỄN TRÚC VÂN, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội TP HCM - Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM:

Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, TP HCM cần đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa và dịch vụ thông qua các chương trình quy mô lớn, kết hợp tổ chức sự kiện mua sắm, lễ hội nhằm gia tăng sức mua. Đồng thời, thành phố cần tập trung kích cầu du lịch, dịch vụ lưu trú - ăn uống, cũng như hỗ trợ các DN logistics, vận tải đang chịu nhiều áp lực trong giai đoạn hiện nay.

Song song đó, việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và dòng vốn tư nhân chất lượng cao cần được đẩy mạnh, với trọng tâm là các dự án công nghệ cao, kinh tế số đến từ các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thành phố cũng cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ DN tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp và kinh tế số. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại điện tử và đầu tư hạ tầng số như 5G, điện toán đám mây sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh đó, TP HCM cần kiểm soát chỉ số giá, bảo đảm ổn định thị trường và duy trì nguồn cung nhiên liệu nhằm hỗ trợ tiêu dùng nội địa. Đáng chú ý, thành phố đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó phát triển các sản phẩm phái sinh hàng hóa như thịt heo, góp phần ổn định giá cả và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong tương lai. 

Chia sẻ lợi nhuận, tối ưu quản trị

Ở góc độ DN, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), cho biết đơn vị đặt mục tiêu đồng hành với TP HCM đạt tăng trưởng 2 con số. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, chi phí đầu vào tăng trong khi người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, DN xác định phải liên tục đổi mới để thích ứng với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn và biến động của thị trường.

Theo ông Thắng, Saigon Co.op tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xem đây là động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế nội địa. Với tỉ lệ hàng Việt chiếm hơn 90% cơ cấu hàng hóa, DN kỳ vọng người tiêu dùng sẽ tiếp tục ủng hộ các sản phẩm trong nước có chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

Đồng thời, Saigon Co.op dành nguồn ngân sách lớn cho các chương trình khuyến mãi quy mô toàn quốc, triển khai tại hơn 800 điểm bán. Các chương trình ưu đãi tập trung vào giỏ hàng thiết yếu, bữa ăn gia đình và nhóm hàng tiêu dùng nhanh, giúp người dân tiếp cận sản phẩm chất lượng với chi phí phù hợp. Bên cạnh đó, DN cùng các nhà cung cấp chia sẻ một phần lợi nhuận, tối ưu quản trị để đưa ra mức giá cạnh tranh, qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng.

Ngoài ra, việc mở rộng kết nối tại các khu vực như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng giúp gia tăng sức mua, đồng thời tận dụng hiệu quả hệ thống logistics nhằm giảm chi phí lưu thông, qua đó giảm áp lực lên giá bán cuối cùng.


Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM cam kết tăng trưởng 2 con số, thu 1 triệu tỉ đồng trong năm 2026

