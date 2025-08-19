HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tuyên tử hình kẻ giết người man rợ ở An Giang

Tin - ảnh: Tiến Tầm - Thu Tâm

(NLĐO) - Sau khi sát hại dã man người đàn ông giao thịt heo ở An Giang để cướp 3 chiếc nhẫn vàng, Nguyễn Thị Kiều Phương trở về nhà bán bún riêu như thường lệ

Ngày 19-8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981, ngụ xã Long Kiến) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân bị sát hại một cách man rợ và bị cướp 3 chiếc nhẫn vàng trong vụ án này là một người đàn ông giao thịt heo.

Tuyên án tử hình vụ giết người man rợ ở An Giang gây chấn động - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2023, Phương vay tiền với lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt (không rõ họ tên, địa chỉ) để cờ bạc rồi không có khả năng chi trả. Ngày 17-2-2025, Phương hỏi mượn tiền và vàng của ông Bùi Văn T. (SN 1951, người cùng xóm) để trả nợ, nhưng ông không đồng ý.

Biết ông T. đeo nữ trang, khoảng 2 giờ sáng hằng ngày thường đi xe đạp từ nhà đến chợ ở xã Long Kiến lấy thịt heo, chả cá giao cho khách hàng, Phương nảy sinh ý định giết nạn nhân để lấy tài sản đem bán trả nợ.

Để thực hiện, Phương chuẩn bị 1 con dao và 1 cây búa để vào cốp xe máy rồi đi tìm ông T.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 18-2-2025, Phương điều khiển xe máy trên đường thì gặp ông T. chạy xe đạp đến. Phương gọi ông dừng xe, đi đến mé sông nói chuyện. 

Tại đây, Phương đe dọa nếu không cho mượn vàng thì sẽ giết chết nhưng ông T. không đồng ý.

Tuyên án tử hình vụ giết người man rợ ở An Giang gây chấn động - Ảnh 2.

Tuyên án tử hình vụ giết người man rợ ở An Giang gây chấn động - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Kiều Phương lúc bị khởi tố bắt tạm giam và hiện trường vụ án mạng

Phương liền cầm búa và dao sát hại ông T. man rợ rồi thản nhiên gỡ lấy 3 nhẫn vàng trên tay nạn nhân. Phương dùng lục bình đặt lên người nạn nhân rồi trở về nhà bán bún riêu như mọi hôm.

Tuyên án tử hình vụ giết người man rợ ở An Giang gây chấn động - Ảnh 4.

Hội đồng xét xử tuyên án

Sáng cùng ngày, sau khi đem bán 3 nhẫn vàng của ông T. được hơn 33 triệu đồng, Phương đem về nhà cất giấu 18,8 triệu đồng trong tủ. Số tiền còn lại Phương trả nợ vay trước đó và tiêu xài.

Hai ngày sau, biết sự việc đã bại lộ, Phương đến cơ quan điều tra đầu thú.

Tin liên quan

Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Nghi phạm lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!

Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Nghi phạm lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!

(NLĐO) - Nghi phạm sau khi ra tay tàn nhẫn với cụ bà ở TP HCM đã lẻn vào phòng ngủ lục tung đồ đạc, lấy đi chiếc túi mà cụ P. đựng tiền bán bánh bao mỗi ngày.

Lời kể của hàng xóm vụ chồng sát hại vợ con rồi tự tử

Giá USD tại Việt Nam liên tục tăng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?; Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8 trên Biển Đông… là những tin tức hôm nay đáng chú ý

Rúng động, nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử ở phường Bình Dương

(NLĐO) - Người chồng nghi đã sát hại vợ rồi tự tử, vụ việc gây rúng động tại phường Bình Dương, TP HCM

