TP HCM sắp có tuyến xe buýt mới đến Đại học Quốc gia

TP HCM dự kiến mở thêm một tuyến xe buýt mới kết nối khu đô thị Đại học Quốc gia, đồng thời tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị vận hành cho hàng chục tuyến xe buýt có trợ giá, nhằm đảm bảo tính minh bạch và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn.

TP HCM dự kiến mở thêm tuyến xe buýt kết nối với Đại học Quốc gia

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP HCM), từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã triển khai kế hoạch lựa chọn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo hình thức đấu thầu. Trong tổng số 55 tuyến xe buýt có trợ giá đang hoạt động, đã có 37 tuyến hoàn tất công tác đấu thầu, thông tin được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi đến các đơn vị vận tải để bảo đảm công bằng, cạnh tranh.

Danh sách các tuyến xe buýt đang hoạt động tổ chức đấu thầu

Trung tâm cho biết, trong năm 2025 sẽ tiếp tục triển khai đấu thầu 18 tuyến xe buýt còn lại. Ngoài ra, kế hoạch năm nay còn bổ sung việc tổ chức đấu thầu đối với tuyến xe buýt điện D4 do đã hết thời gian thí điểm theo quy định, cũng như mở mới một tuyến xe buýt kết nối khu đô thị Đại học Quốc gia – khu vực có mật độ sinh viên, giảng viên và người lao động cao, nhu cầu đi lại lớn. Việc mở tuyến mới được kỳ vọng sẽ giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, giảm áp lực cho các tuyến đường dẫn vào khu vực này.

Song song đó, 6 tuyến xe buýt khác gồm tuyến số 1, 4, 15, 43, 65 và 152 cũng sẽ được đưa vào kế hoạch đấu thầu lại do đã hết thời gian thực hiện hợp đồng thầu. Việc tổ chức đấu thầu lại giúp thành phố rà soát, lựa chọn những doanh nghiệp có năng lực, phương tiện đạt chuẩn và cam kết đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách tốt hơn.

Theo kế hoạch tổng thể, từ năm 2026, TP HCM sẽ tiếp tục triển khai chuẩn bị đấu thầu các tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí hoạt động hiện hữu theo hình thức đặt hàng. Đây được xem là bước đi nhằm từng bước hiện đại hóa hoạt động vận tải công cộng, tăng tính chủ động cho các đơn vị khai thác, đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống xe buýt thân thiện, thuận tiện và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân.