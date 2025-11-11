HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TP HCM sắp diễn ra sự kiện kinh tế quy mô lớn nhất năm

Thái Phương - Lê Tỉnh, Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) – Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 là sự kiện quốc tế quy mô lớn nhất trong năm do UBND TP HCM tổ chức.

Ngày 11-11, thông tin từ Sở Ngoại vụ TP HCM cho biết TP HCM đã sẵn sàng cho Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong cả nước.

Ngoài ra, sự kiện còn thu hút sự tham dự của lãnh đạo chính phủ và địa phương các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Diễn đàn năm nay diễn ra từ 24 đến 30-11, dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Diễn đàn kinh tế TP HCM năm 2024

Là một sự kiện đối thoại chính sách tầm vóc quốc tế, diễn đàn đã nhận được sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và sự tham gia của các tổ chức, định chế quốc tế uy tín toàn cầu như UNESCO, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF.

Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ, logistics, năng lượng, tài chính, đô thị thông minh như Foxconn Industrial Internet, Schneider Electric, Siemens, MassRobotics, Qualcomm, Ant Group, Tập đoàn Sunwah, Tập đoàn Huawei, CMC, Nam Á Bank, Trường Hải, Viettel…

Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc kết hợp hai động lực lớn nhất của thế kỷ 21: chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế phát triển thông minh, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cùng lãnh đạo các ban, trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp và cùng đồng tổ chức các hoạt động như: Talkshow truyền cảm hứng, phiên toàn thể, phiên thảo luận song song về sản xuất thông minh, phiên đối thoại chính sách cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Các hoạt động trên thể hiện cam kết hợp tác lâu dài của TP HCM với cộng đồng quốc tế, đồng thời tôn vinh tinh thần kết nối – sáng tạo – hội nhập, đưa Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành sự kiện đối thoại quốc tế có tầm ảnh hưởng khu vực.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TP HCM

Phó Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TP HCM

(NLĐO)- Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 dự kiến tổ chức tại TP HCM từ ngày 25 đến 30-11 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Mổ xẻ những rào cản

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các lĩnh vực sẽ góp phần rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3%-8,5% năm 2025

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Khai mở động lực mới cho tăng trưởng GDP

Nhiều giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3% - 8,5% trong năm 2025 đã được cơ quan quản lý, các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận sôi nổi

kinh tế TPHCM diễn đàn kinh tế TPHCM diễn đàn kinh tế tphcm diễn đàn kinh tế tphcm năm 2025
    Thông báo