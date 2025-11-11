Ngày 11-11, thông tin từ Sở Ngoại vụ TP HCM cho biết TP HCM đã sẵn sàng cho Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong cả nước.

Ngoài ra, sự kiện còn thu hút sự tham dự của lãnh đạo chính phủ và địa phương các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Diễn đàn năm nay diễn ra từ 24 đến 30-11, dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Diễn đàn kinh tế TP HCM năm 2024

Là một sự kiện đối thoại chính sách tầm vóc quốc tế, diễn đàn đã nhận được sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và sự tham gia của các tổ chức, định chế quốc tế uy tín toàn cầu như UNESCO, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF.

Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ, logistics, năng lượng, tài chính, đô thị thông minh như Foxconn Industrial Internet, Schneider Electric, Siemens, MassRobotics, Qualcomm, Ant Group, Tập đoàn Sunwah, Tập đoàn Huawei, CMC, Nam Á Bank, Trường Hải, Viettel…

Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc kết hợp hai động lực lớn nhất của thế kỷ 21: chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế phát triển thông minh, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cùng lãnh đạo các ban, trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp và cùng đồng tổ chức các hoạt động như: Talkshow truyền cảm hứng, phiên toàn thể, phiên thảo luận song song về sản xuất thông minh, phiên đối thoại chính sách cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.



Các hoạt động trên thể hiện cam kết hợp tác lâu dài của TP HCM với cộng đồng quốc tế, đồng thời tôn vinh tinh thần kết nối – sáng tạo – hội nhập, đưa Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành sự kiện đối thoại quốc tế có tầm ảnh hưởng khu vực.