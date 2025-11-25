Bác sĩ trẻ TP HCM trải lòng sau chuyến chi viện giúp người dân vùng lũ miền Trung

Vừa trở về TP HCM sau đợt hỗ trợ khám chữa bệnh tại Khánh Hòa, BS Đặng Vũ Anh Thông, Phòng Kế hoạch Tổng hợp-Bệnh viện An Bình, lại tiếp tục được điều động tham gia lực lượng chi viện cho Đắk Lắk, nơi đang chịu thiệt hại nặng nề sau lũ. Anh là một trong gần 100 y- bác sĩ của TP HCM tăng cường cho địa phương này.

Tận mắt thấy mới thấu hết sự vất vả của người dân vùng lũ

BS Thông cho biết trong đợt công tác tại Khánh Hòa, đoàn đối mặt nhiều khó khăn khi tiếp cận người dân trong tình trạng thiếu điện, thiếu nước, nhiều khu vực bị chia cắt, phải di chuyển vòng hoặc chờ nước rút. "Tận mắt chứng kiến mới hiểu hết bà con vất vả thế nào"- BS Thông chia sẻ.

BS Đặng Vũ Anh Thông, Phòng Kế hoạch Tổng hợp-Bệnh viện An Bình (áo xanh), cùng các đồng nghiệp vận chuyển thuốc, vật tư y tế lên xe trước giờ khởi hành đi Đăk Lăk

Nhận định về tình hình dịch bệnh sau mưa lũ, theo BS Thông, người dân bị ảnh hưởng lũ chủ yếu mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh da liễu, tiêu chảy cùng nhiều vết thương ngoài da do dọn dẹp sau lũ. Đặc biệt, các vết thương ở bệnh nhân đái tháo đường dễ dẫn đến nhiễm trùng nặng, nhiễm trùng máu, buộc đoàn phải xử trí thận trọng. "Chúng tôi phân loại kỹ, điều trị tại chỗ hoặc chuyển tuyến ngay nếu nguy hiểm" - BS Thông nói.

Hình ảnh được BS Thông chụp lại khi cùng đồng nghiệp tiếp cận, hỗ trợ người dân tại Khánh Hòa

Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân không thể tự đến cơ sở y tế như người già yếu, người gãy xương, người sống trong vùng nước còn cao.

Thuốc và các thiết bị y tế được bệnh viện chuẩn bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân

Giữa bộn bề công việc, BS Thông ấn tượng nhất là trường hợp thai phụ sinh rớt ngay trong khách sạn nơi người dân được tạm trú do Trung tâm Y tế mất điện. "Thai phụ ở tầng 8 chuyển dạ đột ngột. May mắn là có bác sĩ và nữ hộ sinh hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi lập tức liên hệ cấp cứu và chuyển sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Mẹ tròn con vuông, đó là niềm vui lớn nhất" - BS Thông nói.

Mỗi tổ công tác sẽ mang theo 500 túi thuốc gia đình gồm thuốc hạ sốt, oresol, thuốc tiêu chảy, thuốc cảm, dung dịch sát khuẩn và vật tư sơ cứu. Trong hình, nhân viên y tế Bệnh viện Nhân dân Gia Định chuẩn bị túi thuốc gia đình

Đó cũng không phải là trường hợp duy nhất, hình ảnh cụ bà hơn 80 tuổi bị gãy cổ xương đùi, nằm tại chỗ nhiều ngày vì đường vào nhà hư hỏng, không thể vận chuyển. Ngay thời điểm đó, đoàn đã sơ cứu và chuyển cụ bà lên tuyến trên để điều trị cũng là câu chuyện khiến anh không thể quên.

"Là bác sĩ trẻ, tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để giúp bà con vượt qua khó khăn. Bão lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ nhưng không cuốn trôi được tình người; thiên tai có thể dập tắt nhiều điều nhưng không thể dập tắt ngọn lửa của thanh niên" - BS Thông bày tỏ.

Cùng tham gia chi viện ra Đắk Lắk đợt này, ThS-BS Trần Mai Hồng Ngọc, Khoa Nội tiết - Thận-Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho rằng đây là trách nhiệm của người thầy thuốc trước những mất mát của người dân vùng lũ. "Tôi hy vọng chuyên môn và tấm lòng của mình sẽ giúp bà con vơi bớt khó khăn, cảm nhận được sự sẻ chia trong những ngày thử thách" - BS Ngọc trải lòng.

Toàn bộ chi phí cho chuyến công tác từ phương tiện di chuyển, thuốc men, vật tư y tế đến túi thuốc đều do các bệnh viện tự đảm bảo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của ngành y tế TP HCM với đồng bào vùng lũ.

Chung tinh thần ấy, Điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Vi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đã nhanh chóng sắp xếp việc gia đình để lên đường. Chị cho biết muốn góp phần nhỏ bé chăm sóc và xoa dịu những nỗi đau mà người dân miền Trung đang trải qua. Đây không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp mà còn là tình cảm từ trái tim của chị dành cho người dân vùng lũ.

Các tổ công tác sẽ đảm trách những lĩnh vực chuyên môn thiết yếu trong thiên tai như cấp cứu, hồi sức, nội khoa, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình.

TP HCM huy động 5 đoàn y tế, mang theo hàng nghìn túi thuốc gia đình giúp dân vùng lũ

Mỗi tổ công tác sẽ được giao phụ trách một địa bàn và do các bệnh viện tuyến cuối của TP HCM làm tổ trưởng, gồm: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Tại buổi tiễn đoàn, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, động viên tinh thần các y-bác sĩ và ghi nhận sự xung kích của đội ngũ ngành y.

BS Thượng cho biết theo yêu cầu hỗ trợ từ Đắk Lắk, hiện có 5 xã gặp khó khăn nghiêm trọng. Vì vậy, Sở Y tế đã tổ chức 5 đoàn, mỗi đoàn khoảng 20 bác sĩ thuộc đầy đủ chuyên khoa: Nội, ngoại, chỉnh hình, nhi, sản, da liễu.

Cả 5 đoàn đã khởi hành trong hôm nay. Ngoài việc khám trực tiếp cho người dân, mỗi đoàn mang theo khoảng 500 túi thuốc gia đình để bà con có thể xử lý các tình huống y tế cơ bản tại nhà hoặc trong vùng lũ.