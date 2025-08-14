TP HCM: Tai nạn giao thông trên đường Quang Trung, 1 phụ nữ tử vong

CLIP: Giao thông qua khu vực ùn ứ.
Chiều 14-8, Công an phường Thông Tây Hội, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Quang Trung.
Khoảng 14 giờ cùng ngày, một phụ nữ lái xe máy biển số TP HCM chạy trên đường Quang Trung, hướng đi đường Phạm Văn Đồng. Khi đến đoạn gần cổng Bệnh viện Gò Vấp, phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ) thì bất ngờ va chạm với xe tải chở hàng biển số tỉnh Bình Dương cũ đang chạy cùng chiều.
Va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường, dù được người dân đưa đi cấp cứu song đã tử vong.
Công an phường Thông Tây phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.
Tai nạn giao thông khiến giao thông qua đường Quang Trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đường Quang Trung (thuộc quận Gò Vấp cũ) đoạn từ ngã sáu Gò Vấp đến cầu Chợ Cầu dài 5km, rộng 14m, được chia làm 4 làn xe, có dải phân cách giữa để phân luồng hai chiều.
Thống kê 6 tháng qua cho thấy đã có 4 người thiệt mạng trong 4 vụ tai nạn. Dù đường này có dải phân cách chia 2 chiều, song người dân địa phương cho rằng nguyên nhân chính là do ô tô và xe máy đi chung làn...
