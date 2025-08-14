Sáng 14-8, Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, nam tài xế lái xe tải chạy trên đường Nguyễn Tất Thành. Khi đang rẽ vào đường Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu (TP HCM) thì va chạm với xe đạp do một người đàn ông chạy cùng chiều.
Người đàn ông ngã xuống đường tử vong tại chỗ, xe đạp bị hư hỏng nặng. Lúc này, đoạn đường vắng người qua lại.
Công an phường Xóm Chiếu phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.
Bình luận (0)