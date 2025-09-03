CLIP: Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con tử vong.

Ngày 3-9, Công an phường Trung Mỹ Tây (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 9 giờ 30 cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số tỉnh Hưng Yên chạy trên đường Dương Thị Mười, hướng đường Nguyễn Ảnh Thủ về giao lộ Tô Ký. Khi đến đoạn giao với đường Trương Thị Hoa thì ô tô này va chạm với xe máy của người phụ nữ (46 tuổi) đang chở theo con gái (19 tuổi).

Cả hai mẹ con ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, người mẹ đang chở con đi tìm trọ, chuẩn bị học đại học.



