TP HCM: Tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở

QUỐC ANH

(NLĐO) - UBND TP HCM giao nhiệm vụ cho hàng loạt sở, ngành để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, địa phương để thực hiện giải pháp tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, hướng đến ổn định, phát triển thị trường bất động sản thành phố.

TPHCM: Tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở - Ảnh 1.

TP HCM đẩy mạnh các giải pháp để tăng nguồn cung nhà ở, giảm giá nhà.

Trong đó, Sở Xây dựng công bố kịp thời thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, công khai các văn bản thông báo bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; công khai các dự án, các khu đô thị mới, dự án nhà ở, nhất là dự án nhà ở xã hội trên địa bàn... bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường.

Đồng thời, tham mưu đẩy nhanh việc quy hoạch, phát triển đô thị, nhất là các khu vực phát triển đô thị theo hình thức TOD; tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản theo các thủ tục mới.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; tham mưu đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư dự án đẩy mạnh triển khai dự án để thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố, UBND xã, phường, đặc khu nơi có dự án tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, bất động sản theo các thủ tục mới (như: chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở).

Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện theo thẩm quyền trong công tác đấu thầu dự án có sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, lựa chọn chủ đầu tư dự án... để thực hiện dự án nhà ở đảm bảo khách quan, không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Đồng thời, tham mưu bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có quỹ đất sạch phát triển nhà ở xã hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, bất động sản theo các thủ tục mới; phối hợp kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện theo thẩm quyền trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất... để thực hiện dự án nhà ở bảo đảm khách quan, không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Tin liên quan

Đánh giá thực hiện Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa đổi Luật Đất đai 2024

Đánh giá thực hiện Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa đổi Luật Đất đai 2024

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu một số kết quả nổi bật sau 1 năm thi hành Luật Đất đai 2024.

HoREA chỉ ra nghịch lý đáng lo ngại trên thị trường bất động sản

(NLĐO)- Thị trường bất động sản Việt Nam đang tăng trưởng ấn tượng nhưng vẫn còn một nghịch lý đáng lo ngại

TP HCM: Thu tiền sử dụng đất hơn 60.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Hiện cơ quan thuế đang thực hiện thủ tục thu tiền sử dụng đất đối với 62 dự án với tổng số thu được phê duyệt là 60.084 tỉ đồng.

bất động sản thị trường bất động sản dự án nhà ở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo