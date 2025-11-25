TP HCM: Tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, địa phương để thực hiện giải pháp tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, hướng đến ổn định, phát triển thị trường bất động sản thành phố.
Trong đó, Sở Xây dựng công bố kịp thời thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, công khai các văn bản thông báo bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; công khai các dự án, các khu đô thị mới, dự án nhà ở, nhất là dự án nhà ở xã hội trên địa bàn... bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường.
Đồng thời, tham mưu đẩy nhanh việc quy hoạch, phát triển đô thị, nhất là các khu vực phát triển đô thị theo hình thức TOD; tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản theo các thủ tục mới.
Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; tham mưu đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư dự án đẩy mạnh triển khai dự án để thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố, UBND xã, phường, đặc khu nơi có dự án tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, bất động sản theo các thủ tục mới (như: chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở).
Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện theo thẩm quyền trong công tác đấu thầu dự án có sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, lựa chọn chủ đầu tư dự án... để thực hiện dự án nhà ở đảm bảo khách quan, không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
Đồng thời, tham mưu bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có quỹ đất sạch phát triển nhà ở xã hội.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, bất động sản theo các thủ tục mới; phối hợp kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn.
Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện theo thẩm quyền trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất... để thực hiện dự án nhà ở bảo đảm khách quan, không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
