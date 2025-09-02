TP HCM: Thu tiền sử dụng đất hơn 60.000 tỉ đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cho biết đang tập trung tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tham mưu kịp thời phê duyệt phương án giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính, phục vụ triển khai các dự án.

Theo đó, tiếp tục đăng thông tin chào thầu để chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất đối với 69 dự án, nhà đất theo chỉ đạo của UBND TP HCM.

Kết quả đạt được, trong 8 tháng đầu năm 2025, UBND TP HCM phê duyệt giá đất cụ thể cho 62 dự án với tổng số thu được phê duyệt là 60.084 tỉ đồng.

Hiện cơ quan thuế đang thực hiện thủ tục thu tiền sử dụng đất đối với các dự án này. Trong đó, khu vực TP HCM cũ là 9 dự án, Bình Dương 46 dự án và Bà Rịa – Vũng Tàu 7 dự án.

Đồng thời, trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP thẩm định phương án giá đất 7 hồ sơ với tổng số thu dự kiến 4.435 tỉ đồng. Trong đó, khu vực TP HCM 5 dự án và Bà Rịa – Vũng Tàu 2 dự án.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng trình UBND TP HCM phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng số thu dự kiến theo giá khởi điểm đấu giá là 5.747 tỉ đồng.

Về thực hiện thí điểm dự án nhà ở xã hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội, tổng số dự án đăng ký thực hiện là 807 dự án với tổng diện tích là 6.105 ha. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan rà soát, dự kiến hoàn thành và trình HĐND TP HCM vào kỳ họp cuối năm đối với các dự án còn lại.



