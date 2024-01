TP HCM: Thêm một thai nhi được "sửa chữa" tim

Hình ảnh siêu âm kiểm tra sau thực hiện can thiệp

Chiều 12-1, Sở Y tế TP HCM cho biết ê kíp chuyên khoa can thiệp bào thai và thông tim can thiệp trẻ em của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 tiếp tục can thiệp thành công trường hợp bào thai mắc tim bẩm sinh rất nặng. Nếu không can thiệp, nguy cơ tử vong rất cao ngay khi thai nhi được sinh ra vì bị hẹp van động mạch chủ, thiểu sản thất trái.



Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cùng lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và ê kíp thông tim can thiệp bào thai hội ý trước can thiệp cho thai phụ và bào thai

Khi thai 21 tuần, chị N.P.P.A. (27 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM) khám và phát hiện thai nhi hẹp van động mạch chủ tiến triển. Chị A. được chọc ối xét nghiệm khi thai được 29 tuần. Kết quả cho thấy thai nhi diễn tiến hẹp van động mạch chủ nặng, đường kính van 2,6 mm, vận tốc máu qua van động mạch chủ 300cm/giây, gây thiểu sản thất trái nặng hơn, trào ngược van 2 lá mức độ nặng.

Các bác sĩ sản khoa đã hội chẩn cùng chuyên gia về bào thai, tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 1. Các bác sĩ nhận định, nếu không can thiệp bào thai khẩn hoặc can thiệp trễ sau 30 tuần tuổi khả năng rất cao bào thai sẽ mất trong bụng mẹ hoặc thai sẽ diễn tiến đến hội chứng thiểu sản thất trái và thành tim 1 thất (sau sinh trẻ phải phẫu thuật nhiều giai đoạn để đưa tạm về tuần hoàn 1 thất hoặc phải điều trị triệt để bằng ghép tim).

Ê kíp 2 bệnh viện bắt đầu can thiệp trong sáng nay, 12-1. Quá trình phẫu thuật, thai nhi đổi ngôi liên tục nên việc đưa kim luồn vào thất trái và lên van động mạch chủ rất khó khăn. Thai phụ được gây tê tủy sống, sau đó siêu âm kiểm tra lại tư thế của thai. Do tư thế thai không thuận lợi, buồng thất trái nằm sấp trong tư thế thai nhi nằm sấp nên ê kíp phẫu thuật can thiệp bào thai phải dùng các công cụ và thủ thuật để xoay trở thai nhi nằm ngửa, buồng tim tiếp xúc trực tiếp thành trước tử cung.

Kỹ thuật này kéo dài hơn 40 phút mới đạt được kết quả như mong đợi. Sau đó, bác sĩ tiến hành tiêm thuốc vào đùi thai nhi để gây mê. Tuy nhiên, khi tiếp tục đưa kim vào buồng thất trái, phát hiện thất trái nhỏ và dày do thiểu sản thất, ê kíp đã gặp không ít khó khăn và mất nhiều thời gian mới đưa được kim vào đúng vị trí và nong van động mạch chủ cho thai nhi.

Sau nong, kiểm tra dòng chảy qua van động mạch chủ lên tốt. Siêu âm kiểm sau thực hiện can thiệp luồng thông PFO shunt phải – trái, vận tốc qua van động mạch chủ 180 cm/giây, không ghi nhận hở mạch chủ, nhịp tim thai 188 lần/phút, có tràn dịch màng ngoài tim nhẹ 4,5 mm.

Ca phẫu thuật thành công và kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Hiện thai phụ được theo dõi sát sau phẫu thuật. Đến 13 giờ, tràn dịch màng ngoài tim thai đã được kiểm soát tốt, nhịp tim thai bình thường, tình trạng ổn định. Thai phụ sẽ tiếp tục được ê kíp 2 bệnh viện theo dõi chặt chẽ để có thai kỳ khỏe mạnh.