TP HCM thi công làn riêng cho xe đạp dài 6 km

TP HCM sẽ khởi công dự án làm làn đường dành riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ. Đây là công trình đầu tiên trong thành phố được thiết kế riêng cho người đạp xe, hướng tới giao thông xanh và an toàn hơn.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP HCM), cho biết dự án đã hoàn tất các thủ tục, được cấp phép thi công và hiện nhà thầu đang tập kết thiết bị, sẵn sàng triển khai từ ngày 10-10.

Theo thiết kế, làn đường dành riêng cho xe đạp dài gần 6 km, rộng 2 m, chạy dọc đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường Đ1.

Làn xe sẽ được bố trí tách biệt hoàn toàn với ô tô và xe máy, bảo đảm an toàn cho người đạp xe. Dọc tuyến còn có 5 trạm xe đạp công cộng, kết nối với các khu dân cư đông đúc như Sala, New City, Avenue và bến xe khách Mai Chí Thọ.

Bề mặt làn đường sẽ được sơn vạch nhận diện riêng, tạo không gian rõ ràng cho người tham gia giao thông. Ngoài việc phục vụ nhu cầu di chuyển ngắn, dự án còn được xem là bước thử nghiệm hướng tới mô hình giao thông thân thiện môi trường, khuyến khích người dân sử dụng xe đạp thay cho xe máy.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 13 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12-2025. Theo Sở Xây dựng TP HCM, sau khi đưa vào khai thác, đơn vị sẽ theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế. Nếu lượng người đi xe đạp tăng và giao thông khu vực vận hành tốt, thành phố sẽ xem xét nhân rộng mô hình làn đường riêng cho xe đạp ở nhiều tuyến khác.