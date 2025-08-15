Ngày 15-8, tại Trung tâm Báo chí TP HCM diễn ra họp báo về giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo lái xe ô tô tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng số.

Đây là lần đầu tiên TP HCM triển khai giải pháp đào tạo lái xe trên nền tảng số, mở ra hướng đi mới trong quản lý, điều hành giao thông đường bộ.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Bùi Hòa An cho biết giải pháp trên bước đầu áp dụng cho đào tạo lái xe các hạng B (xe số cơ khí, số tự động, xe điện…) và hạng C1.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Bùi Hòa An phát biểu tại họp báo

Hệ thống này là kết quả hơn 4 năm nghiên cứu của nhóm chuyên gia, kỹ sư công nghệ từ Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát, Trường Đại học Bách khoa, Trung tâm Kỹ thuật Điện toán và Viettel.

"Điểm đặc biệt của giải pháp là vừa đảm bảo yêu cầu pháp lý mới, vừa phù hợp tinh thần Nghị quyết 57/2024, Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân" - ông Bùi Hòa An nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát Nguyễn Thanh Bình cho biết AI sẽ hỗ trợ học viên học lý thuyết mọi lúc mọi nơi

Phó Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát Nguyễn Thanh Bình cho hay nền tảng được trang bị trợ lý ảo AI hỗ trợ học lý thuyết lái xe ô tô, giải đáp nhanh chóng các thắc mắc về luật giao thông và biển báo.

Học viên có thể truy cập hệ thống từ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính bàn, bất cứ lúc nào khi có internet. Giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan, dễ sử dụng.

Quang cảnh buổi họp báo

Ngoài ra, bài giảng được trình bày sinh động với mô hình 3D minh họa biển báo, cấu tạo động cơ, tình huống sa hình; bài giảng 360 độ cho phép quan sát chi tiết các bộ phận của xe, video hướng dẫn kỹ thuật lái và các tình huống giao thông phức tạp được số hóa.

Hệ thống còn có hạ tầng máy chủ mạnh, bảo mật dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây, bảo đảm an toàn và khả năng phục hồi nhanh khi có sự cố.

Lộ trình đào tạo bao gồm: Đăng nhập tài khoản cá nhân, nhận diện khuôn mặt để điểm danh, học 5 môn lý thuyết bám sát thực tế, ôn tập bộ 600 câu hỏi sát hạch của Bộ Công an, thi thử lý thuyết và mô phỏng tình huống giao thông, ôn tập tại trung tâm trước sát hạch, cuối cùng là theo dõi tiến độ học tập cả lý thuyết lẫn thực hành.

Hoàn thành lộ trình này là điều kiện để xét tham gia kiểm tra và kết thúc khóa học. Mô hình được xây dựng để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và quy định mới nhất theo Nghị định 160/2024, Thông tư 12/2025 của Bộ Công an và Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng.

Việc triển khai giải pháp không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe mà còn góp phần hiện đại hóa công tác quản lý giao thông, hướng tới xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh tại TP HCM.

Tại buổi họp báo, Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát đã trao tặng 40 suất học bổng học lái xe cho Bộ Tư lệnh TP HCM.