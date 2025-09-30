HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam 2025

Tin-ảnh: T.Hiệp

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với Hội Sân khấu TP HCM tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Sân khấu Việt Nam 2025.

Các hoạt động diễn ra từ 17 đến 20-10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên và nhiều địa điểm khác.

TP HCM tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở hài kịch “Đại náo xóm nhà giàu” của Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh

Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch hằng năm) là ngày để giới nghệ sĩ tri ân tiền nhân và khán giả. Theo đó, từ ngày 24-9 đến 30-10 sẽ công diễn phục vụ công chúng các vở diễn đoạt HCV tại Liên hoan Sân khấu TP HCM 2024. Nhà hát Nghệ thuật Hát bội sẽ biểu diễn nhiều vở hát bội đặc sắc tại Bảo tàng Lịch sử; Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang diễn vở "Giấc mộng đêm xuân"; Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch mang đến đêm nhạc "A Night of Tchaikovsky & Grieg"; Trung tâm Nghệ thuật TP HCM tổ chức "Đêm hội trăng rằm" tại rạp xiếc Gia Định…

Các sân khấu xã hội hóa cũng ra mắt nhiều vở mới như: "Đại náo Long cung", "Tấm Cám đại chiến", "Chạy đến ngày hôm qua", "Cô giáo Duyên", "Đại náo xóm nhà giàu"…

