Người lao động News

Thời sự Chính trị

TP HCM tổ chức thi tuyển để tìm diện mạo mới cho Quốc lộ 1

PHAN ANH

(NLĐO) - UBND TP HCM vừa duyệt cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cho loạt công trình trọng điểm trên Quốc lộ 1

UBND TP HCM vừa có quyết định duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc Cầu vượt nút giao thông Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền và các hạng mục công trình nút giao thông Bình Thuận, thuộc Dự án thành phần 3: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ - nay là đường Lê Khả Phiêu).

Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư – Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

Theo đó, phạm vi nghiên cứu thi tuyển: bao gồm các hạng mục cầu vượt nút giao thông Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền, nút giao thông Bình Thuận, thuộc phường Tân Tạo, phường An Lạc, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh – TP HCM.

TP HCM tổ chức thi tuyển để tìm diện mạo mới cho Quốc lộ 1- Ảnh 1.

Nút giao thông Bình Thuận trên Quốc lộ 1; Ảnh: NLĐO

Cụ thể, cầu vượt nút giao thông đường Kinh Dương Vương, vị trí tại nút giao đường Kinh Dương Vương là giao lộ đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1A) và đường Kinh Dương Vương với quy mô 4 làn xe trên Quốc lộ 1, băng qua đường Kinh Dương Vương và đường Trần Đại Nghĩa. Diện tích chiếm đất khoảng 6,24 ha.

Cầu Bình Điền, vị trí cầu trên Quốc lộ 1A bắc qua sông Chợ Đệm. Phạm vi tính từ tim sông Chợ Đệm về nút giao thông Bình Thuận: khoảng 350 m, về phía nút giao thông Kinh Dương Vương: khoảng 330 m. Diện tích chiếm đất khoảng 8,03 ha.

Nút giao thông Bình Thuận, vị trí nút giao Bình Thuận là giao lộ đường Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh.

Quốc lộ 1, tính từ tim đường Nguyễn Văn Linh về phía Cao tốc Bến Lức – Long Thành: khoảng 395 m, về phía cầu Bình Điền: khoảng 390 m.

Đường Nguyễn Văn Linh, tính từ tim Quốc lộ 1A về phía đường Võ Trần Chí khoảng 382 m, về phía cầu Cần Giuộc: khoảng 380 m.

Quy mô gồm 2 cầu vượt được mở rộng thêm trên Quốc lộ 1, 2 hầm chui 4 làn xe theo hướng đi thẳng từ đường Nguyễn Văn Linh qua đường dẫn cao tốc, 1 cầu vượt bộ hành trên đường dẫn cao tốc và 1 cầu vượt bộ hành trên đường Nguyễn Văn Linh. Diện tích khoảng 13,57 ha.

Cuộc thi tuyển nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trong khu vực cửa ngõ phía Nam TP HCM.

Thi tuyển rộng rãi; không hạn chế số lượng tổ chức tham gia. Các đơn vị, tổ chức tư vấn đăng ký tham gia sẽ được xem xét, đánh giá Hồ sơ năng lực và mời tham gia vòng thực hiện sản phẩm thiết kế thi tuyển.

Hội đồng thi tuyển đánh giá, xếp hạng, lựa chọn phương án ý tưởng tối ưu nhất báo cáo Chủ đầu tư trình UBND TP HCM quyết định phê duyệt và thực hiện công bố kết quả, trao giải thưởng theo quy định.

Cuộc thi tuyển dành cho các đơn vị tư vấn thiết kế là công ty, tổ chức hoặc liên danh, nhất là am hiểu chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, giao thông cầu đường đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và tính đặc thù của công trình thi tuyển, có đủ năng lực hoạt động, uy tín, kinh nghiệm thực tế liên quan và hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ theo quy định pháp luật hiện hành.

Công ty, tổ chức không đáp ứng yêu cầu về năng lực; cá nhân là thành viên của Cơ quan tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức, Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật của cuộc thi này không được tham gia dự thi.


