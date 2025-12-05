TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc

Kim Ngân. Ảnh: Duy Phú

(NLĐO) - Giải thưởng khẳng định vị trí của VHNT, báo chí trong việc xây dựng con người TP HCM giàu nhân ái, nghĩa tình, sáng tạo.

Tối 4-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn TP HCM, đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025.

Đến dự có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Bùi Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM…

TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc - Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - nhấn mạnh lực lượng sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí xuất bản chính là đội ngũ xung kích trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối hiệu quả nhất để đưa ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Qua thời gian phát động giải thưởng, ban sơ khảo đã tiếp nhận 314 hồ sơ với nhiều thể loại gồm: văn học, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, múa, kiến trúc, báo chí - xuất bản.

Bên cạnh những tác phẩm ca ngợi, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phần lớn những tác phẩm trong đợt này phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ của các ngành, các giới, các lĩnh vực, thể hiện rõ sự phấn đấu, phát triển đi lên theo ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Huy Ngọc (đứng giữa) trao hoa chúc mừng các tác giả, tác phẩm của TP HCM đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức

"Giải thưởng lần này đã thu hút nhiều tác giả trẻ, có những tác giả mới tham gia lần đầu. Phong trào đã phát huy được những tài năng văn học, nghệ thuật trong quần chúng tại các câu lạc bộ, đội nhóm ở địa phương. Điều này khẳng định thêm sức hút về sự hấp dẫn của giải thưởng, minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm, lòng tôn kính của văn nghệ sĩ và các giới đồng bào dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu" - ông Dương Anh Đức thông tin.

Ông Dương Anh Đức cho rằng mỗi tác phẩm là một minh chứng cho tình cảm, sự tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, người làm báo và nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác. 

Các tác phẩm đoạt giải sẽ góp phần quan trọng trong việc phản ánh chân thực ý chí, khát vọng của nhân dân thành phố, qua đó, hiệu triệu sức mạnh khối đại đoàn kết và tiếp nối hành trình cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng.

TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc - Ảnh 3.

Các tác giả đoạt giải A, B, C khối chuyên nghiệp

Dịp này, Ban Tổ chức trao 115 giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, khối chuyên nghiệp (văn học, nghệ thuật, báo chí - xuất bản) gồm 6 giải A, 13 giải B, 19 giải C, 12 giải khuyến khích; giải quảng bá gồm 14 tập thể và 16 cá nhân. Khối phong trào gồm 4 giải A, 7 giải B, 9 giải C, 15 giải khuyến khích.

TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc - Ảnh 4.

Báo Người Lao Động đoạt 2 giải thưởng

Báo Người Lao Động đoạt 2 giải, gồm: giải B với tác phẩm "Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng", tác giả: Phạm Phương Thảo - Trường Hoàng - Minh Châu; giải C với tác phẩm "Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", tác giả: Minh Chiến.

Ngoài ra, tại lễ trao giải, Ban Tổ chức vinh danh 12 tác phẩm đạt Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức.

TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc - Ảnh 5.
TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc - Ảnh 6.
TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc - Ảnh 7.

Các đại biểu xem triển lãm các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí

Trong khuôn khổ lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trưng bày, triển lãm các tác phẩm văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, báo chí đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố và các tác phẩm đạt giải thưởng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tin liên quan

GIẢI THƯỞNG "TÁC PHẨM VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT XUẤT SẮC NĂM 2025": Cuộc đua bắt đầu

GIẢI THƯỞNG "TÁC PHẨM VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT XUẤT SẮC NĂM 2025": Cuộc đua bắt đầu

Đến hẹn lại lên, mùa "tìm kiếm" tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc cho Giải Mai Vàng lần thứ 31- năm 2025, đã bắt đầu

Trao Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 13

(NLĐO) - Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 13 năm 2025 được trao cho 2 tác giả đã và đang công tác tại Trường ĐH An Giang

Trao giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

(NLĐO)- 269 tác phẩm nhận giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TP HCM báo chí giải thưởng văn học nghệ thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo