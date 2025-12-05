TP HCM trao 115 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc

Tối 4-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn TP HCM, đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025.

Đến dự có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Bùi Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM…

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - nhấn mạnh lực lượng sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí xuất bản chính là đội ngũ xung kích trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối hiệu quả nhất để đưa ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Qua thời gian phát động giải thưởng, ban sơ khảo đã tiếp nhận 314 hồ sơ với nhiều thể loại gồm: văn học, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, múa, kiến trúc, báo chí - xuất bản.

Bên cạnh những tác phẩm ca ngợi, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phần lớn những tác phẩm trong đợt này phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ của các ngành, các giới, các lĩnh vực, thể hiện rõ sự phấn đấu, phát triển đi lên theo ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Huy Ngọc (đứng giữa) trao hoa chúc mừng các tác giả, tác phẩm của TP HCM đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức

"Giải thưởng lần này đã thu hút nhiều tác giả trẻ, có những tác giả mới tham gia lần đầu. Phong trào đã phát huy được những tài năng văn học, nghệ thuật trong quần chúng tại các câu lạc bộ, đội nhóm ở địa phương. Điều này khẳng định thêm sức hút về sự hấp dẫn của giải thưởng, minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm, lòng tôn kính của văn nghệ sĩ và các giới đồng bào dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu" - ông Dương Anh Đức thông tin.

Ông Dương Anh Đức cho rằng mỗi tác phẩm là một minh chứng cho tình cảm, sự tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, người làm báo và nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ góp phần quan trọng trong việc phản ánh chân thực ý chí, khát vọng của nhân dân thành phố, qua đó, hiệu triệu sức mạnh khối đại đoàn kết và tiếp nối hành trình cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng.

Các tác giả đoạt giải A, B, C khối chuyên nghiệp

Dịp này, Ban Tổ chức trao 115 giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, khối chuyên nghiệp (văn học, nghệ thuật, báo chí - xuất bản) gồm 6 giải A, 13 giải B, 19 giải C, 12 giải khuyến khích; giải quảng bá gồm 14 tập thể và 16 cá nhân. Khối phong trào gồm 4 giải A, 7 giải B, 9 giải C, 15 giải khuyến khích.

Báo Người Lao Động đoạt 2 giải thưởng

Báo Người Lao Động đoạt 2 giải, gồm: giải B với tác phẩm "Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng", tác giả: Phạm Phương Thảo - Trường Hoàng - Minh Châu; giải C với tác phẩm "Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", tác giả: Minh Chiến.

Ngoài ra, tại lễ trao giải, Ban Tổ chức vinh danh 12 tác phẩm đạt Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức.

Các đại biểu xem triển lãm các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí

Trong khuôn khổ lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trưng bày, triển lãm các tác phẩm văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, báo chí đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố và các tác phẩm đạt giải thưởng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.