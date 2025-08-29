TP HCM: Trời mưa tầm tã kèm theo sấm chớp và dông gió mạnh

Theo ghi nhận, từ sáng đến chiều nay, thời tiết TP HCM có nắng gián đoạn, trời không mưa nhưng liên tục kéo mây đen, song lại nắng. Đến khoảng hơn 17 giờ, bầu trời thành phố tối sầm, cơn mưa tầm tã cũng nhanh chóng trút xuống kèm theo sấm chớp và dông gió mạnh.

Do đó, người dân di chuyển trên đường lúc này khá vất vả, nhiều nơi nhanh chóng ngập nhẹ và ùn ứ trong cơn mưa.

Mưa lớn kèm theo dông gió mạnh và sấm chớp xuất hiện ở TP HCM từ khoảng hơn 17 giờ

Mưa lớn trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú

Mưa tầm tã khiến khu vực Quốc lộ 1A nhanh chóng ngập nước

Người dân di chuyển trong trời mưa lớn ở Ngã tư Thủ Đức

Địa bàn phường Chánh Hưng mưa lớn kéo dài hơn 30 phút

Người dân vất vả di chuyển trong cơn mưa lớn lúc chập tối

Hồi 17 giờ 50 phút, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết TP HCM tồn tại hình thế gây mưa dông: Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Hiện nay, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên hầu hết các khu vực của thành phố. Trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 16-70 mm, có nơi trên 80 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Một số video người dân vất vả di chuyển trong chiều mưa tầm tả ở TP HCM:

Dòng xe ô tô di chuyển chậm trong trời mưa tầm tã

Khu vực Ngã tư Thủ Đức cũng nhanh chóng ngập nhẹ

Mưa xối xả, dòng nước mưa chảy xiết về các cống thoát nước trên đường

Ùn tắc giao thông trong trời mưa lớn