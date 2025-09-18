TP HCM tuyển dụng hơn 3.000 vị trí, mở rộng cơ hội cho người khuyết tật

Ngày 18-9, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM phối hợp cùng Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm thành phố tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2025" dành cho người lao động, trong đó có lực lượng lao động khuyết tật.

Ngày hội việc làm thu hút 56 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng trên 3.000 vị trí, trong đó có 522 vị trí ưu tiên cho lao động khuyết tật

Nhiều vị trí dành riêng cho lao động khuyết tật

Sự kiện thu hút 56 doanh nghiệp tham gia, mang đến 3.127 vị trí tuyển dụng, trong đó có 522 vị trí ưu tiên cho lao động khuyết tật. Các doanh nghiệp đưa ra mức lương khá cạnh tranh, dao động từ 5 - 25 triệu đồng/tháng tùy năng lực và vị trí. Ngày hội ghi nhận sự tham gia của 497 lao động khuyết tật đến trực tiếp tìm kiếm việc làm, định hướng nghề nghiệp và tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Nhiều lao động khuyết tật tham gia ngày hội tìm kiếm cơ hội việc làm

Tham gia ngày hội, anh Phan Văn Đức - người khiếm thị, bày tỏ mong muốn tìm việc trong lĩnh vực kinh doanh với thời gian linh hoạt, hạn chế di chuyển. Hồ sơ của anh ngay lập tức được bà Hồng Giang, đại diện Công ty TNHH Thủy sản Nam Thái Bình Dương (xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận. Theo bà, vị trí nhân viên kinh doanh trực tuyến công ty đang tuyển rất phù hợp, cho phép làm việc từ xa qua nhiều kênh online, được đào tạo thêm kỹ năng chuyên môn để thích ứng với sản phẩm đặc thù.

Doanh nghiệp phỏng vấn ứng viên ngay tại gian hàng tuyển dụng

Cũng tạo cơ hội cho người khuyết tật, ông Ngô Đức Bình, Phó Giám đốc Công ty CP Xã hội Tiếp Lửa (phường An Hội Tây, TP HCM), cho biết đơn vị đang tuyển nhân sự cho vị trí kinh doanh online trên sàn thương mại điện tử với thu nhập 5 – 20 triệu đồng/tháng tùy năng lực và thời gian làm việc. "Chúng tôi chỉ cần sự chăm chỉ và cam kết từ ứng viên, mỗi ngày dành khoảng 3 – 6 giờ làm việc. Đây là cơ hội để người khiếm khuyết có thu nhập ổn định, không phải chịu nhiều rào cản về di chuyển" - ông Bình nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp đưa ra mức lương đa dạng từ 5 – 25 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí và năng lực

Tương tự, bà Lương Thị Tiểu Thúy, Giám đốc Công ty CP Nhượng quyền Kinh doanh Xã hội Sáng Group - Giặt Là Sáng (phương Hoàng Mai, TP Hà Nội), nơi có phần lớn nhân viên là người điếc và khiếm thính, cho biết doanh nghiệp hiện đã phát triển lên 5 cơ sở trên toàn quốc và đang cần tuyển thêm lao động ở các vị trí vận hành, chăm sóc nhân sự, kế toán... Người mới học nghề có mức lương khởi điểm 4,28 triệu đồng/tháng, sau đào tạo chính thức từ 5,35 triệu đồng/tháng, kèm phụ cấp, bảo hiểm và thưởng KPI. "Chúng tôi ưu tiên thái độ hơn năng lực. Chỉ cần các bạn chăm chỉ, yêu thích công việc, Giặt Là Sáng luôn sẵn sàng chào đón" - bà Thúy nói.

Cầu nối giữa doanh nghiệp và lao động yếu thế

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM khẳng định: "Đảm bảo việc làm và môi trường làm việc bình đẳng cho người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là động lực phát triển bền vững, ổn định chính trị – xã hội, thể hiện tinh thần nhân văn với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau".

Không khí sôi nổi tại "Ngày hội việc làm 2025" với sự tham gia của hàng trăm lao động

Ông Nguyễn Văn Cử - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), đánh giá cao hiệu quả làm việc của lao động khuyết tật. Ông cho rằng chính sự thiệt thòi về thể chất lại khiến họ nỗ lực nhiều hơn khi được trao cơ hội, từ đó gắn bó lâu dài, thậm chí trở thành tấm gương truyền cảm hứng trong tập thể.

"Nhiều doanh nghiệp từng lo ngại hiệu suất lao động của người khuyết tật, nhưng thực tế họ lại làm việc rất hiệu quả, góp phần giảm chi phí nhân sự" - ông Cử nhấn mạnh.

Ông cũng dẫn chứng người khiếm thị thường có khả năng cảm âm, tập trung và ghi nhớ vượt trội, phù hợp với công việc tổng đài viên, chăm sóc khách hàng qua điện thoại hoặc bán hàng trực tuyến.

Trong khi đó, người khuyết tật vận động chi dưới lại khéo léo với đôi tay, dễ đạt năng suất cao trong ngành may mặc, lắp ráp sản xuất dây chuyền, thậm chí có thể vượt trội hơn lao động bình thường.

Người lao động khuyết tật nhận nhiều phần quà thiết thực, tiếp thêm động lực vươn lên

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, các doanh nghiệp tham gia ngày hội cũng trao tặng hơn 500 phần quà (trị giá từ 500.000 – 1 triệu đồng/phần), cho người lao động và học sinh khuyết tật đang theo học tại Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP HCM. Những phần quà này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, khích lệ họ tiếp tục học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.