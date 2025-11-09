TP HCM và Petrovietnam hợp tác, cùng phát triển

Ngày 8-11, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) nhằm đánh giá kết quả hoạt động trên địa bàn và bàn định hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới.



Cam kết vì thành phố

Theo đại diện Petrovietnam, tại TP HCM, tập đoàn có 20 đơn vị thành viên đang hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư, góp phần tích cực thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Các đơn vị này đang vận hành, quản lý hàng loạt cơ sở công nghiệp trọng điểm như hệ thống khí Nam Côn Sơn; các kho LNG và LPG; nhà máy chế biến khí Dinh Cố, nhà máy Đạm Phú Mỹ, nhà máy NPK Việt Nam; hệ thống kho cảng xăng dầu; các dự án dầu khí ngoài khơi… tạo nên chuỗi sản xuất - phân phối khép kín, hiện đại, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hình thành các khu công nghiệp năng lượng - hóa dầu - dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao của TP HCM. Bên cạnh đó, Petrovietnam còn có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và thu ngân sách của thành phố; bảo đảm chủ quyền, an ninh trên biển đảo và địa bàn thành phố.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Petrovietnam luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của thành ủy, UBND TP HCM, cùng sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành. Thành phố đã tập trung giải quyết các vấn đề quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Petrovietnam và các đơn vị thành viên triển khai hoạt động sản xuất - kinh doanh, nghiên cứu khoa học - công nghệ.

Lãnh đạo Petrovietnam khẳng định đây là những yếu tố rất quan trọng giúp tập đoàn và các đơn vị thành viên hoạt động hiệu quả, đạt kết quả cao trong thời gian qua, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Theo báo cáo, giai đoạn 2020 - 2025, Petrovietnam có bước phát triển vượt trội với kết quả tăng trưởng rất cao, tăng 49% so với giai đoạn 2015 - 2020, về quy mô cũng như giá trị. Năm 2025, tổng tài sản của tập đoàn ước đạt trên 1,1 triệu tỉ đồng, tăng 247.000 tỉ đồng; tổng doanh thu ước đạt 1,06 triệu tỉ đồng, tăng 87% so với đầu kỳ năm 2020.

Nộp ngân sách toàn tập đoàn năm 2025 ước tăng 93% so với đầu kỳ năm 2020; giai đoạn 2020 - 2025 tăng 37% so với giai đoạn 2015 - 2020. Trung bình mỗi năm, tập đoàn nộp ngân sách trên 160.000 tỉ đồng, chiếm 8%-9% thu ngân sách nhà nước. Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2021-2025) được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động hiệu quả, Petrovietnam đã và đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2, LNG Thị Vải, Chuỗi Khí điện Lô B... Petrovietnam đã thành công trong cơ cấu, dịch chuyển mô hình kinh doanh bền vững, gia tăng tỉ trọng công nghệ, chế biến sâu, giá trị cao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Petrovietnam và các đơn vị thành viên cũng kiến nghị nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các chính sách, quy hoạch, đất đai cũng như các cam kết cùng TP HCM phát triển trong tương lai.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tại lễ hạ thủy và gắn biển công trình chân đế thuộc hạng mục trọng yếu của dự án phát triển mỏ khí Lô B

Triển khai 5 trụ cột hợp tác

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khẳng định với tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", TP HCM cam kết sẽ đồng hành với Petrovietnam trong các định hướng phát triển chiến lược, đặc biệt ở những lĩnh vực thế mạnh chung như kinh tế biển, năng lượng và logistics.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh TP HCM hiện bước vào một giai đoạn phát triển mới với trụ cột là kinh tế biển, trong đó Petrovietnam chính là đối tác chiến lược có vai trò quan trọng. "Không cần nói thêm về vị thế, tầm nhìn hay khát vọng của Petrovietnam, tập đoàn đang góp phần không nhỏ, không chỉ vào tăng trưởng kinh tế mà còn vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh phi truyền thống và đang từng ngày đóng góp xây dựng hình ảnh, vị thế đất nước chúng ta. Một đất nước mà mỗi ngày thêm mạnh và bền vững, thân thiện hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Khẳng định TP HCM ủng hộ và tạo điều kiện để Petrovietnam phát triển, qua đó đóng góp trở lại cho sự phát triển của thành phố và cả nước, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng TP HCM có dư địa lớn để triển khai nhiều dự án chiến lược, đặc biệt nhờ Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM cũng đồng tình với 5 trụ cột hợp tác Petrovietnam đề xuất trong phát triển cùng TP HCM, gồm: Xây dựng đô thị thông minh; phát triển xanh và năng lượng sạch; hình thành chuỗi cung ứng sạch; phát triển trung tâm dịch vụ kỹ thuật biển quy mô 200 - 400 ha; thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các trụ cột hợp tác này phù hợp với định hướng của TP HCM, kỳ vọng Petrovietnam sẽ là động lực lớn trong chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành ý thức phát triển bền vững trong mỗi người dân.

Khẳng định hai bên hợp tác trên nguyên tắc vì sự phát triển chung của tập đoàn và của TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu các sở, ban, ngành của thành phố trực tiếp trao đổi, làm việc để giải quyết cụ thể từng kiến nghị, đề xuất của Petrovietnam.

Nhân buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy TP HCM, ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam - quyết định tài trợ toàn bộ hệ thống cấp nước sạch cho xã đảo Thạnh An. Nhiều năm qua, nước sạch luôn là nỗi trăn trở của người dân Thạnh An. Trung bình mỗi tháng, xã cần khoảng 28.000 m³ nước, song hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước vận chuyển bằng sà lan từ đất liền cung cấp cho 2 trạm vệ tinh trên đảo.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cảm ơn nghĩa cử của ông Lê Mạnh Hùng và Tập đoàn Petrovietnam; tin tưởng công trình nước sạch sẽ mang lại niềm vui và chất lượng sống tốt hơn cho người dân xã đảo duy nhất của TP HCM.

Khánh thành giàn đầu giếng BK-24 Trong khuôn khổ chuyến làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP HCM đã đến dự 2 sự kiện quan trọng của Petrovietnam, gồm khánh thành giàn đầu giếng BK-24 và lễ hạ thủy, gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cho chân đế khối thượng tầng giàn công nghệ trung tâm (CPP) - hạng mục trọng yếu thuộc dự án phát triển mỏ khí Lô B. Dự án BK-24 thuộc Kế hoạch phát triển mỏ Bạch Hổ (Lô 09-1, khu vực Tây Nam), do Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thực hiện, khởi công ngày 6-2-2025. Đến ngày 14-9, toàn bộ khối thượng tầng đã được lắp đặt hoàn chỉnh và chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên ngày 11-10, sớm hơn 65 ngày so với kế hoạch. Với lưu lượng ban đầu hơn 400 tấn/ngày đêm, BK-24 là giàn phát triển mỏ thứ 2 mà Vietsovpetro hoàn thành trong năm 2025 (sau Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam). Thành công này thể hiện năng lực kỹ thuật, quản trị dự án và tinh thần sáng tạo, chủ động của đội ngũ kỹ sư, công nhân, góp phần tăng sản lượng khai thác và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ năng lượng khu vực. Công trình chân đế khối thượng tầng CPP cũng là hạng mục đặc biệt quan trọng trong tổng thể dự án phát triển mỏ khí Lô B - dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng. Công trình có khối lượng 7.400 tấn chân đế và 5.700 tấn cọc, tổng giá trị khoảng 3.300 tỉ đồng, huy động gần 1.000 kỹ sư và công nhân thi công tại Công ty PTSC M&C. Dự kiến, công tác hạ thủy và lắp đặt ngoài khơi sẽ hoàn thành trong tháng 11-2025.

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án lấn biển Cần Giờ Chiều 8-11, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã đến khảo sát tiến độ thực hiện dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Đoàn đã nghe đại diện chủ đầu tư, các đơn vị thi công báo cáo tiến độ từng hạng mục của dự án. Bên cạnh đó, cũng kiến nghị một số nội dung cần được TP HCM hỗ trợ, tháo gỡ. Đồng thời, các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực tế, Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý phải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình triển khai dự án, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất về hạ tầng kết nối và môi trường đầu tư. Dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ chính thức khởi công ngày 19-4-2025. Theo quy hoạch được UBND TP HCM phê duyệt, dự án có quy mô 2.870 ha, trong đó diện tích lấn biển là 1.357 ha. Dự án này được kỳ vọng không chỉ là khu đô thị đơn thuần mà được định vị là một thành phố sinh thái - thông minh - nghỉ dưỡng - dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.



