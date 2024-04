TP HCM: Võ Hạ Trâm, Bùi Lan Hương hát khai mạc LHP quốc tế

Đây là sự kiện do UBND TP HCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với VietFest và một số đơn vị thực hiện. Theo Ban Tổ chức LHP, số lượng khách mời tham dự sự kiện khai mạc khoảng gần 500 người bao gồm cả trong nước lẫn quốc tế.



Tham dự thảm đỏ của HIFF 2024 là những cái tên quen thuộc với điện ảnh Việt: NSND Đào Bá Sơn, diễn viên Hồng Ánh, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà, Phương Anh Đào, NSƯT Hạnh Thúy… Những khách mời quốc tế tham gia gồm nữ đạo diễn người Pháp Anne Fontaine, nam diễn viên người Pháp Raphael Personnaz, các ê-kíp đoàn phim đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Tiết mục mở màn đặc sắc

Tổ khúc "Một thoáng Việt Nam"

Nhiều điệu múa, ca trù, ví dặm...

Tổng hòa lại mang đến một Việt Nam đầy mê hoặc

Cùng hình ảnh lung linh

Tạo sự thích thú cho khán giả

Những đại biểu tham dự khai mạc có: Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP HCM, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam; ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM… cùng các nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên trong và ngoài nước.

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo HIFF 2024, phát biểu tại lễ khai mạc. Nguồn ảnh: Thuận Văn

Tại khai mạc, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo HIFF 2024, phát biểu: "Thành phố mong muốn thông qua hoạt động của LHP quốc tế sẽ tăng cường thu hút các hoạt động xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh nói riêng và ngành công nghiệp văn hóa nói chung, đóng góp tăng trưởng kinh tế cho thành phố.

Lần đầu TP HCM tổ chức LHP quốc tế diễn ra từ 6 đến 13-4 với mong muốn tạo nên một sự kiện điện ảnh góp phần đưa TPHCM trở thành điểm đến làm phim cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế tiến tới hình thành TP điện ảnh được công nhận là thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (mạng lưới UCCN)".

Lễ khai mạc diễn ra long trọng với nhiều màn trình diễn ấn tượng. Tiết mục mở màn ấn tượng với tổ khúc "Một thoáng Việt Nam" Lê Thanh Tâm hòa âm, phối khí từ âm nhạc dân gian, Cao Văn Lầu, Lê Thanh Tâm. Tổ khúc có múa khèn Tây Bắc do nghệ sĩ múa Sùng A Lùng – La Mẫn Nhi trình diễn; Ca trù "Hồng hồng tuyết tuyết" do nghệ sĩ Kim Luyên trình diễn; Ví dặm "Khúc hát dã bạn" do nghệ sĩ Thùy Dương cùng nhóm múa ABC thực hiện; Nhã nhạc Cung đình Huế với bài Long Ngâm – Múa hoa đăng do NSƯT Vân Khánh, nghệ sĩ Kim Luyên, nghệ sĩ Thu Thủy và nhóm múa Mặt Trời trình diễn; Múa cồng chiêng Tây Nguyên do nhóm múa ABC thực hiện; Đờn ca tài tử "Dạ cổ hoài lang" do NNƯT Ngọc Đặng cùng nhóm xiếc TP HCM thực hiện; Bà hát chủ đề của LHP: HCM City – We ar Vibrant do nhiều nghệ sĩ trình diễn.

Trao tặng hoa cho các thành viên giám khảo ở đợt đầu tiên

Ngoài ra, tiết mục "Ngày chưa giông bão" do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và "Một vòng Việt Nam" do Đông Thiên Đức sáng tác dưới sự trình diễn của hai nữ ca sĩ Bùi Lan Hương và Võ Hạ Trâm mang đến nhiều tràng vỗ tay từ các đại biểu, khách mời.

Võ Hạ Trâm trình diễn "Một vòng Việt Nam"

Kết thúc phần khai mạc

Phim "Boléro" của nữ đạo diễn Anne Fontaine chiếu mở màn cho HIFF 2024. Tác phẩm dựa trên cuộc đời của một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới - Maurice Ravel và tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có tên "Boléro".

HIFF 2024 kéo dài từ 6 đến 13-4, gồm nhiều hoạt động giao lưu, hội nghị, hội thảo, chợ dự án, vườn ươm kịch bản Việt… cùng các hoạt động bên lề khác. Bên cạnh nghệ sĩ Việt, các tên tuổi lớn của điện ảnh quốc tế tham gia các hoạt động của HIFF 2024 đã được công bố thời gian qua: Đạo diễn huyền thoại Kore-eda Hirokazu của Nhật Bản; nhà dựng phim của "La la Land" người Mỹ gốc Việt từng đoạt giải Oscar - Tom Cross; cựu Giám đốc nghệ thuật Directors' Fortnight của LHP Cannes - Olivier Peré; đạo diễn hàng đầu điện ảnh Hàn Quốc - Kim Jee-woon; đạo diễn bộ phim ăn khách Hàn Quốc "Bỗng dưng trúng số" - Park Gyu Tae; đạo diễn loạt phim "Noryang" của Hàn Quốc - Kim Ha Min…