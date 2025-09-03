TP HCM: 4 ngày nghỉ lễ, CSGT xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết 4 ngày nghỉ lễ 2-9, giao thông thành phố được duy trì ổn định. Có 2 vụ ùn ứ giao thông tại Cảng Cát Lái, nút giao An Phú.

Ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức cũ) sáng 3-9.

Từ ngày 30-8 đến ngày 2-9, CSGT TP HCM đã phát hiện xử lý gần 10.000 trường hợp, phạt hơn 25 tỉ đồng. Trong đó, một số chuyên đề trọng tâm tập trung xử lý như vi phạm tốc độ (1.600 trường hợp), vi phạm nồng độ cồn, ma túy (2.200 trường hợp).

Thời gian tới, PC08 tiếp tục chỉ đạo các Đội/Trạm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông,, hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến giao thông.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp Công an cấp xã huy động lực lượng tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; phân luồng từ xa, giải tỏa ùn tắc giao thông.