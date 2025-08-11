TP HCM: Xe cẩu bị phóng điện khiến 2 người thương vong

Ngày 11-8, Công an TP HCM đang điều tra làm rõ vụ chiếc xe cẩu bị phóng điện khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ việc đau lòng

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại phường Tân Hiệp, TP HCM (trước là TP Tân Uyên, Bình Dương cũ).

Khi chiếc xe cẩu đang nâng cần cẩu lên cao thì bị phóng điện từ đường dây điện trung thế trên đường Tân Hiệp 17 (khu phố Bến Sắn, phường Tân Hiệp).





Vụ việc khiến phụ xe T.Đ.P (20 tuổi, quê Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ) tử vong, còn tài xế N.T.L (43 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay là TP HCM) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.