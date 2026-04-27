HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: 2.400 tỉ đồng đến tay người bàn giao đất

QUỐC ANH

(NLĐO) - Trong năm 2026, TPHCM đã giải ngân 8.605 tỉ đồng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó chi trả trực tiếp cho người dân 2.403 tỉ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường năm 2025, năm 2026.

- Ảnh 1.

Mặt bằng dự án Vành đai 2 TP HCM, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - quốc lộ 1 (đoạn 3).

Theo đó, tổng vốn bồi thường năm 2025 là 61.501 tỉ đồng cho 261 dự án. Tính tới thời điểm hiện nay, các chủ đầu tư đã giải ngân 56.123 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 91,3%.

Số tiền chi trả trực tiếp cho người dân là 33.956 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 60,5%. Diện tích bàn giao mặt bằng là 4.505/5.412 ha, đạt tỉ lệ 83,3%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các chủ đầu tư, UBND các phường, xã, đặc khu nơi có đất thu hồi, các cơ quan liên quan khẩn trương giải ngân vốn bồi thường còn lại đạt 100% theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Trong khi đó, đến nay tổng vốn bồi thường năm 2026 là 35.202 tỉ đồng cho 166 dự án. Các chủ đầu tư đã giải ngân 8.605 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 24,5%), trong đó chi trả trực tiếp cho người dân 2.403 tỉ đồng.

Trong 29 chủ đầu tư thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố có 36 dự án với tổng số vốn bồi thường giải phóng mặt bằng 16.430 tỉ đồng. Ban này đứng đầu về số dự án, số vốn bồi thường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố có 7 dự án với 4.734 tỉ đồng vốn bồi thường. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức có 5 dự án với 45 tỉ đồng.

Tin liên quan

Tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2

Tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2 TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra tiến độ nút giao An Phú

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tiến độ nút giao An Phú, yêu cầu đẩy nhanh thi công, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng.

Cầu vượt N2 nút giao An Phú chính thức thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ Đông TPHCM

(NLĐO) - Tối 31-12, nhánh cầu vượt N2 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TPHCM) đã chính thức được đưa vào khai thác

công trình giao thông vốn đầu tư công thu hồi đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo