TPHCM: 30 Đảng viên phường An Đông được trao huy hiệu Đảng đợt 3-2

Chiều 30-1, Đảng ủy phường An Đông, TPHCM, tổ chức Họp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2 cho các đảng viên.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tiết mục văn nghệ chào mừng sự kiện

Đợt này, Đảng ủy phường An Đông có 30 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.

Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đặc biệt có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là bà Đào Thị Hạnh (sinh năm 1928).

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho đảng viên Đào Thị Hạnh



Tại chương trình, bà Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng. Đồng thời, khẳng định tiếp nối truyền thống ấy, phường An Đông quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; đảm bảo quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế, xã hội và vì hạnh phúc Nhân dân.

Các đảng viên phường An Đông nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Theo đại diện Đảng ủy phường, những đảng viên được trao Huy hiệu Đảng hôm nay chính là những tấm gương mẫu mực trong quá trình học tập, công tác, chiến đấu và xây dựng đất nước từ khi còn trẻ và hiện nay vẫn không ngừng gương mẫu trong sinh hoạt, đời sống và tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ đảng viên trẻ.

Bà Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy phường An Đông, tặng quà Tết cho các Bí thư chi bộ khu phố có nhiều đóng góp năm 2025

Tự hào và vinh dự khi nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, ông Trương Ngọc Thền, Bí thư Chi bộ Khu phố 3, nguyên Đội phó Đội săn bắt cướp Công an TPHCM, chia sẻ Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với sự cống hiến của các đảng viên mà đây còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

Ông khẳng định tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, hỗ trợ và giúp đỡ thế hệ trẻ; không phụ lòng tin tưởng của các thế hệ đi trước và luôn xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại diện Đảng ủy phường An Đông tiếp nhận danh sách đoàn viên, hội viên ưu tú từ các tổ chức chính trị- xã hội phường

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy phường An Đông đã tiếp nhận danh sách đoàn viên, hội viên ưu tú từ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên phường để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó, phường cũng đã tặng quà Tết cho các Bí thư chi bộ và trưởng ban mặt trận khu phố có nhiều đóng góp cho địa phương trong năm qua.