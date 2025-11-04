Lãnh đạo TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ngày 3-11, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú (TP HCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với ông Tạ Đăng Siêu (sinh năm 1929, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khu phố 62). Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã trao Quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đến ông Tạ Đăng Siêu, ân cần thăm hỏi sức khỏe, dành nhiều thời gian trò chuyện với ông cùng gia đình.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên, suốt một đời cống hiến cho Đảng. Buổi lễ rất quan trọng, có ý nghĩa không chỉ đối với đảng viên Tạ Đăng Siêu mà còn cho gia đình và các đảng viên khác. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TP HCM, ông Trần Lưu Quang trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, chúc ông Tạ Đăng Siêu trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu; tiếp tục là tấm gương sáng, cây cao bóng cả để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Tạ Đăng Siêu vào ngày 3-11Ảnh: VĂN MINH

Bày tỏ xúc động và vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ông Tạ Đăng Siêu chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp. "Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của bản thân tôi" - ông Tạ Đăng Siêu bày tỏ.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong đã tham dự lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Duy Anh - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đảng viên chi bộ khu phố 28, phường Tân Mỹ, TP HCM. Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, ông Lê Quốc Phong đã thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe đồng thời bày tỏ sự tri ân với những đóng góp của ông Nguyễn Duy Anh.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã đến nhà riêng và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2025 đến 3 đảng viên lão thành gồm: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Trần Thị Kim Anh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Huỳnh Phước Hỷ và Huy hiệu 45 tuổi Đảng cho bà Trần Xuân Mai thuộc Đảng bộ phường Sài Gòn.



