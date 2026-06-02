Thời sự

TPHCM: 853 trường hợp thuộc diện bồi thường tại Dự án khu thể thao quốc gia Rạch Chiếc

QUỐC ANH

(NLĐO) - Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư hoàn thành trong tháng 10-2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh làm việc với UBND phường Bình Trưng cùng các sở, ngành và nhà đầu tư về tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc hồi tháng 4-2026.

Tiến độ thực tế, thông báo thu hồi đất được gửi đến các trường hợp bị ảnh hưởng. Công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã được 837/853 trường hợp.

Theo kế hoạch, trước ngày 25-6 tổ chức niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Sau quá trình lấy ý kiến, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thành trước 20-7.

- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh khảo sát khu vực dự án hồi tháng 4-2026.

Trong tháng 10 phải bàn giao quỹ đất thu hồi cho chủ đầu tư.

Hồi tháng 1-2026, tại phường Bình Trưng, UBND TPHCM và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ dự án hạ tầng trọng điểm - quần thể Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, với tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỉ đồng.

Dự án có tổng diện tích hơn 186,78 ha. Trong đó sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt, có sức chứa 70.000 chỗ ngồi.

Dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới, mà còn tạo nền tảng cho đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao, phát triển công nghiệp thể thao, kinh tế sự kiện và các hoạt động văn hóa - giải trí quy mô lớn.

Khi hoàn thành, Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc được kỳ vọng trở thành một trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, có khả năng tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, bao gồm các sự kiện thể thao tầm cỡ như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và các giải đấu quốc tế khác; phục vụ đào tạo thể thao thành tích cao; đồng thời mở rộng không gian thể thao công cộng cho cộng đồng.

Hiện trạng, tiến độ bồi thường dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Hiện trạng, tiến độ bồi thường dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

(NLĐO) - Tổng số hộ bị ảnh hưởng nhà, đất tại dự án là 897 trường hợp, trong đó phường đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 408 trường hợp.

TPHCM: "Đánh thức" Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm

(NLĐO)- Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc gần 187ha, tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỉ đồng dự kiến khởi công 15-1.

Chủ tịch UBND TPHCM nói về dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng, khu thể thao Rạch Chiếc

(NLĐO) - Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin về dự án chống ngập và nhiều dự án trọng điểm khác.

