Ngày 13-1, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Quang (SN 1985), Trần Thụy Ái Vy (SN 1989, em ruột Quang), Nguyễn Văn Dũng (SN 1975), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1982, em ruột Dũng) và Hà Hải Trung Chính (SN 1991, chồng hờ của Vy) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Riêng hai anh em Trần Quang và Trần Thụy Ái Vy còn bị truy tố thêm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".



Dùng danh tính giả lập "đại bản doanh"

Theo hồ sơ vụ án, đường dây này bị triệt phá từ giữa tháng 3-2023.

Chiều ngày 13-3-2023, Công an quận Tân Bình (cũ) bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Hạnh đang tàng trữ hơn 48g ma túy Methamphetamine để bán cho khách. Từ lời khai của Hạnh, cơ quan điều tra đã mở rộng, bắt giữ Nguyễn Văn Dũng và thu giữ thêm hơn 194g ma túy cùng loại tại nơi ở của bị cáo này.

Các bị cáo tại toà

Tiếp tục truy xét, ngày 15-3-2023, lực lượng chức năng bắt giữ Trần Thụy Ái Vy và Hà Hải Trung Chính, thu giữ gần 500g ma túy khi Chính đang mang hàng đi giao cho Vy.

Khi khám xét khẩn cấp căn nhà tại đường Cao Thắng (quận 3 cũ) do Quang và Vy thuê, công an thu giữ một lượng lớn ma túy gồm hơn 3,3kg Methamphetamine, hơn 34g Ketamine và hơn 20g MDMA.

Kết quả điều tra xác định từ đầu năm 2023, Trần Quang mua ma túy từ một đối tượng tên Trần Thúy Nga tại Campuchia để bán kiếm lời. Quang là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo em ruột là Vy và các bị cáo khác thực hiện việc giao nhận, cất giấu và bán lẻ ma túy.

Để che giấu tung tích, Quang đã mua một chứng minh nhân dân giả mang tên "Lê Thị Ngân" rồi đưa cho Vy dán ảnh mình vào để làm hợp đồng thuê nhà làm nơi cất giấu và giao dịch ma túy.

Trả giá đắt

HĐXX xác định Trần Quang và Trần Thụy Ái Vy phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 3,8kg ma túy các loại và sử dụng tài liệu giả. Các bị cáo còn lại như Dũng, Chính và Hạnh đóng vai trò đồng phạm giúp sức tích cực trong việc phân phối ma túy ra thị trường.

Ngoài ra, Trần Quang từng bị kết án về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và nhiều tội danh khác trước khi tham gia vào đường dây ma túy này.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang mức án tử hình về hai tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Bên cạnh hình phạt cao nhất, Quang còn bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX cũng đưa ra các mức án nghiêm khắc: Trần Thụy Ái Vy và Nguyễn Văn Dũng cùng bị tuyên phạt mức án tù chung thân; Bị cáo Hà Hải Trung Chính bị tuyên phạt 20 năm tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng; Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị tuyên phạt 16 năm tù.