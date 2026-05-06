TPHCM áp dụng “6 rõ”, yêu cầu tăng tốc giải ngân đầu tư công

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh về tình hình tài chính - ngân sách; các dự án đầu tư trên địa bàn và các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Thu hồi dự án được giao đất nhưng không triển khai

Theo đó, để tháo gỡ vướng mắc các dự án và thu hút vốn FDI, UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư; việc triển khai dự án, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc về thủ tục trong quá trình thực hiện và công tác hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

TPHCM thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trên cơ sở đó, báo cáo, tham mưu UBND thành phố phương án xử lý, thu hồi đối với các dự án đã được giao đất nhưng không triển khai.

Giải quyết nhanh thủ tục

Về thúc đẩy giải ngân đầu tư công, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quán triệt mục tiêu giải ngân Quý II đạt 30 - 35% và phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2026; áp dụng nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả).

Trong đó, ưu tiên giải quyết nhanh thủ tục các dự án giao thông trọng điểm và các dự án môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ cấp bách giai đoạn 2026 - 2030.

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chủ động, tích cực phối hợp rà soát các vướng mắc về quy hoạch của các dự án, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, gửi về Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định hướng giải quyết dứt điểm.



Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát các quy định về trách nhiệm, thẩm quyền của UBND thành phố để tham mưu, đề xuất phân cấp, ủy quyền phù hợp, đúng quy định. Thời gian trình trong tháng 5-2026.

Về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, UBND TPHCM nhấn mạnh mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10% là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt các 3 nhóm giải pháp trong năm 2026 và 5 nhóm giải pháp trong giai đoạn 2026 - 2030.

Các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành các kế hoạch được giao; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu chậm trễ.