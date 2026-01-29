HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM: Ba lần kiểm tra Sago Food

Tin-ảnh-clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) - Sago Food đã được Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra vào tháng 10-2025, chưa phát hiện vi phạm; còn 2 lần kiểm tra mới nhất chưa có kết luận

Chiều 29-1, Trung tâm báo chí TP HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM. 

Tham dự họp báo có ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan đến các vấn đề báo chí quan tâm. 

Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) ở xã Hiệp Phước - đơn vị chuyên cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước thông tin từ sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, công ty này đã được kiểm tra an toàn thực phẩm 3 lần.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước thông tin tại họp báo chiều 29-1

Lần đầu vào tháng 10-2025, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã kiểm tra, kết luận tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

Lần 2 kiểm tra ngày 9-1, đoàn liên ngành do Công an xã Hiệp Phước phối hợp cùng Phòng Kinh tế và Phòng Cảnh sát Kinh tế thực hiện và chưa có kết luận.

Lần 3 kiểm tra ngày 28-1, ngay khi có thông tin từ Báo Dân Việt, hiện cũng chưa có kết luận và cơ quan chức năng cũng chưa cung cấp thông tin ban đầu.

"Đây là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh và niềm tin của phụ huynh. UBND xã sẽ phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm" - bà Hạnh khẳng định.

Trước đó, Báo Dân Việt có bài điều tra "Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TPHCM" đã chỉ ra nhiều dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm tại Sago Food. Ngay sau đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường đang thực hiện bữa ăn bán trú hoặc sử dụng các nguồn thực phẩm liên quan đến Sago Food phải ngưng dùng.

Sago Food kiểm tra an toàn thực phẩm: Chưa phát hiện vi phạm năm 2026 - Ảnh 2.

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, thông tin tại họp báo

Khả năng bùng phát dịch Nipah tại TPHCM không cao

Liên quan đến bệnh do virus Nipah, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Khả năng bùng phát dịch tại TPHCM được đánh giá là không cao. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ virus Nipah xâm nhập vào nước ta thông qua các cửa khẩu quốc tế.

Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo triển khai các phương án chủ động phòng chống dịch như giám sát cửa khẩu, sẵn sàng điều trị và giám sát tại bệnh viện, đặc biệt lưu ý các trường hợp viêm não cấp tính chưa rõ nguyên nhân.

Theo bà Nga, bệnh lây qua tiếp xúc dịch tiết và hiện chưa có vắc-xin, người dân nên tránh đến các khu vực đang có dịch bệnh nếu không cần thiết. Người từ vùng dịch trở về cần tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày và liên hệ y tế ngay nếu có triệu chứng sốt, đau đầu, khó thở.

"Không ăn trái cây bị rụng hoặc có dấu hiệu bị dơi cắn; không uống nước trái cây tươi chưa được làm chín hoặc che chắn kỹ" – bà Nga khuyến cáo.


