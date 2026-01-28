HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhiều trường học ở TPHCM tạm ngưng bán trú sau nghi vấn thực phẩm không an toàn

Đặng Trinh

(NLĐO)- Trường THCS Huỳnh Tấn Phát ngày 28-1 đã ra thông báo về việc ngưng tổ chức bán trú tại trường kể từ ngày mai

Từ chiều 28-1, nhiều trường học ở TPHCM (cũ) đã ra thông báo tạm ngưng bữa ăn bán trú, sau các thông tin liên quan vấn đề an toàn thực phẩm từ nhà cung cấp dịch vụ.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đưa tin, phản ánh về vấn đề an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Công ty Thương mại An Phước Thắng SG), nhiều trường học trên địa bàn phường Tân Hưng, Phú Thuận, Tân Thuận (quận 7 trước đây) đã quyết định ngưng cung cấp dịch vụ bán trú cho học sinh.

Trường THCS Huỳnh Tấn Phát ngày 28-1 đã ra thông báo về việc ngưng tổ chức bán trú tại trường kể từ ngày 29-1 cho đến khi có thông báo mới. 

Trong thời gian này, nhà trường sẽ phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất phương án tổ chức lại công tác bán trú một cách an toàn, bền vững và đúng quy định. Nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh chủ động đón học sinh về ăn, nghỉ trưa và đưa các em trở lại trường theo đúng thời gian học buổi chiều.

Cũng trong ngày 28-1, Trường Tiểu học Tân Quy ra thông báo với nội dung: Trong khi chờ kết quả điều tra về an toàn thực phẩm đối với nhà cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú của trường, nhà trường sẽ tạm thời ngưng cung cấp ăn bán trú từ chiều ngày 28-1 cho đến khi có kết quả của cơ quan chức năng.

Nhiều trường học ở TPHCM tạm ngưng bán trú sau nghi vấn thực phẩm không an toàn - Ảnh 1.

Thông báo của Trường THCS Huỳnh Tấn Phát

Phụ huynh có con ăn bán trú sắp xếp thời gian đưa rước học sinh học 2 buổi theo khung thời gian nhà trường đưa ra. Nếu phụ huynh không sắp xếp được thời gian đưa rước thì có thể chuẩn bị cơm cho học sinh, thông báo cho giáo viên chủ nhiệm để nhà trường sắp xếp chuẩn bị chỗ ngủ cho học sinh.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng cũng đã thông báo tạm ngưng cung cấp dịch vụ bán trú của học sinh từ ngày 29-1 cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Đây là 3 trường học đầu tiên quyết định tạm ngưng dịch vụ cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh, được cung cấp bởi Công ty An Phước Thắng SG.

Một cán bộ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết hiện đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo sự việc.

Vừa qua, Sở GD-ĐT TPHCM đã có chỉ đạo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. Sở yêu cầu trường học chỉ ký hợp đồng và tổ chức cung cấp suất ăn, thực phẩm đối với đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% thực phẩm, nguyên liệu, gia vị đưa vào bếp ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; mỗi lô hàng có thông tin truy xuất, thời gian giao nhận, người giao - người nhận ký xác nhận; tuyệt đối không tiếp nhận thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, hết hạn, ôi thiu, dập nát...

Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý 

Trước đó, UBND TPHCM cũng đã có chỉ đạo về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP, trong đó lãnh đạo TPHCM yêu cầu Sở An toàn thực phẩm tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, nhất là phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, lưu ý tăng cường thực hiện việc kiểm tra đột xuất, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Đồng thời, Sở GD-ĐT TP phối hợp với Sở An toàn thực phẩm triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra và giao trách nhiệm người đứng đầu trường học chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn thực phẩm tại đơn vị.

