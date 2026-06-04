TPHCM bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Chiều 4-6, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6-2026; kết hợp giao ban đầu tư công với xã, phường, đặc khu.

Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì.

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết hội nghị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó trọng tâm là vấn đề đầu tư công.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TPHCM hiện mới đạt hơn 16%, thấp hơn yêu cầu trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị hội nghị tập trung bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, nhất là tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại phiên họp

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong quý I, hơn 2/3 số xã, phường có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp. Do đó, nếu trong quý II các địa phương không có chuyển biến hoặc giải ngân quá thấp, thành phố sẽ điều chuyển nguồn vốn sang các địa phương hoặc công trình có khả năng thực hiện tốt hơn nhằm bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh không chấp nhận chỗ không có tiền để đầu tư, chỗ có vốn lại không tiêu được.

Liên quan đến nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định đây cũng là một "mệnh lệnh" bắt buộc phải thực hiện. Phiên họp này cũng là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe các địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã thực sự làm hài lòng người dân trong cải cách thủ tục hành chính.

Thời gian tới, TPHCM sẽ xây dựng phần mềm quản lý, đánh giá nhằm phản ánh khách quan chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân vui lòng thực, hài lòng thực.

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm, kinh tế TPHCM duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 799.887 tỷ đồng, tăng 12,8%. Doanh thu du lịch tăng mạnh, đạt 193.000 tỉ đồng, khách quốc tế đạt 5,59 triệu lượt, khách nội địa 22,96 triệu lượt. Điều này cho thấy sức hút ngày càng tăng của TPHCM đối với du khách trong và ngoài nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định. Tương tự, hoạt động tài chính - ngân hàng ổn định, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt hơn 3,8 tỉ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ; trong đó, có 338 dự án khoa học công nghệ, với số vốn đăng ký mới và tăng thêm 420,9 triệu USD.

Thu ngân sách nhà nước đạt 401.879 tỉ đồng, bằng 49,9% dự toán, tăng 24,3% so với cùng kỳ.