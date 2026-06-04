TPHCM bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố hiện mới đạt hơn 16%, thấp hơn yêu cầu

Chiều 4-6, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6-2026; kết hợp giao ban đầu tư công với xã, phường, đặc khu.

Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì. 

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết hội nghị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó trọng tâm là vấn đề đầu tư công.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TPHCM hiện mới đạt hơn 16%, thấp hơn yêu cầu trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. 

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị hội nghị tập trung bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, nhất là tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

TPHCM bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại phiên họp

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong quý I, hơn 2/3 số xã, phường có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp. Do đó, nếu trong quý II các địa phương không có chuyển biến hoặc giải ngân quá thấp, thành phố sẽ điều chuyển nguồn vốn sang các địa phương hoặc công trình có khả năng thực hiện tốt hơn nhằm bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. 

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh không chấp nhận chỗ không có tiền để đầu tư, chỗ có vốn lại không tiêu được. 

Liên quan đến nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định đây cũng là một "mệnh lệnh" bắt buộc phải thực hiện. Phiên họp này cũng là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe các địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã thực sự làm hài lòng người dân trong cải cách thủ tục hành chính. 

Thời gian tới, TPHCM sẽ xây dựng phần mềm quản lý, đánh giá nhằm phản ánh khách quan chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân vui lòng thực, hài lòng thực.

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm, kinh tế TPHCM duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 799.887 tỷ đồng, tăng 12,8%. Doanh thu du lịch tăng mạnh, đạt 193.000 tỉ đồng, khách quốc tế đạt 5,59 triệu lượt, khách nội địa 22,96 triệu lượt. Điều này cho thấy sức hút ngày càng tăng của TPHCM đối với du khách trong và ngoài nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định. Tương tự, hoạt động tài chính - ngân hàng ổn định, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 

Thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt hơn 3,8 tỉ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ; trong đó, có 338 dự án khoa học công nghệ, với số vốn đăng ký mới và tăng thêm 420,9 triệu USD.

Thu ngân sách nhà nước đạt 401.879 tỉ đồng, bằng 49,9% dự toán, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Tin liên quan

TPHCM áp dụng “6 rõ”, yêu cầu tăng tốc giải ngân đầu tư công

TPHCM áp dụng “6 rõ”, yêu cầu tăng tốc giải ngân đầu tư công

(NLĐO)- TPHCM yêu cầu rà soát toàn diện dự án chậm triển khai, gỡ vướng mắc thủ tục, tăng tốc giải ngân đầu tư công và thu hút FDI để tạo động lực tăng trưởng

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Tầm quan trọng của vốn đầu tư công hiện nay là không thể phủ nhận.

Metro TPHCM vướng vốn, giải ngân chậm

(NLĐO) - TPHCM đẩy nhanh các dự án metro, song vẫn vướng thủ tục vốn, giải ngân chậm và nhiều phát sinh hợp đồng cần tháo gỡ trong năm 2026.

đầu tư công giải ngân vốn đầu tư công Nguyễn Văn Được Chủ tịch UBND TPHCM TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo