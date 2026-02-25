HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tổ chức bầu cử sớm

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo kế hoạch, vào ngày 26-2, TPHCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Ủy ban bầu cử TPHCM) vừa có văn bản gửi Hội đồng bầu cử quốc gia về việc báo cáo thời gian tổ chức bầu cử sớm.

Theo đó, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và Thông tư số 21/2025 của Bộ Nội vụ, Ủy ban bầu cử TPHCM xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn với khoảng 4.538 cử tri. Thời gian dự kiến tổ chức sớm hơn ngày bầu cử được ấn định 17 ngày, bắt đầu bỏ phiếu từ ngày 26-2-2026.

Ngày 23-1-2026, Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Công văn số 109/HĐBCQG về việc cho phép 4 khu vực bỏ phiếu nêu trên được tổ chức bỏ phiếu sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc nhưng phải sau ngày thực tế Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; đồng thời báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc xác định ngày bỏ phiếu sớm trước khi tổ chức thực hiện.

TPHCM báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tổ chức bầu cử sớm - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm. Ảnh: Ngọc Giang

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, căn cứ Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14-2-2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, Ủy ban bầu cử Thành phố báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về thời gian tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn vào ngày 26-2-2026.

"Trường hợp Hội đồng bầu cử quốc gia có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức bầu cử sớm, Ủy ban bầu cử thành phố nghiêm túc thực hiện" - Ủy ban bầu cử TPHCM nêu. 

Theo kế hoạch, ngày 26-2 (mùng 10 Tết Bính Ngọ), TPHCM sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn. 

Việc bầu cử sớm nhằm bảo đảm quyền bầu cử đối với cử tri thực hiện nhiệm vụ, công tác trên biển kéo dài; các lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch tác chiến của cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển không thể vào bờ để tham gia bầu cử trong ngày 15-3-2026.

Các địa điểm bỏ phiếu được đặt tại một số nơi như: trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân; trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2; khu vực sân bay Vũng Tàu; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. 

Ngoài ra, việc bỏ phiếu còn tổ chức trên toàn bộ vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý; khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia mở rộng; Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Campuchia; tại 15 Nhà giàn DK1 và khoảng 14 tàu trực trên biển Vùng 2 Hải quân quản lý và các tàu cá quanh khu vực (nếu có)...

4 khu vực bỏ phiếu sớm tại TPHCM

* Khu vực bỏ phiếu số 1 (thuộc phường Phước Thắng) gồm: Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân.

* Khu vực bỏ phiếu số 2 (thuộc phường Phước Thắng) gồm: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM.

* Khu vực bỏ phiếu số 3 (thuộc xã Long Sơn) gồm: Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân).

* Khu vực bỏ phiếu số 4 (thuộc phường Tam Thắng): Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro).


Tin liên quan

TPHCM rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

TPHCM rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(NLĐO)- TPHCM rà soát toàn diện các khâu chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không để xảy ra sai sót

Kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh sự chuẩn bị của TPHCM trong công tác chuẩn bị bầu cử

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

(NLĐO) - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử với nội dung, hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng

