TPHCM rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chiều 24-2, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031, tại các địa bàn được phân công theo dõi.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy TP HCM và trực tuyến tại điểm cầu của 40 phường, xã, đặc khu; Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP

Tạo điều kiện tối đa cho cử tri đi bầu cử

Tại cuộc họp, các địa phương đã nêu một số khó khăn, kiến nghị trong công tác chuẩn bị bầu cử về niêm yết danh sách cử tri, trang bị máy móc thiết bị, bố trí kinh phí…

Đơn cử như có trường hợp các thành viên trong cùng một hộ nằm rải rác ở các trang danh sách khác nhau gây nhầm lẫn; nhiều bệnh viện có hơn 2.000 cử tri là bệnh nhân và thân nhân; nhiều cử tri có hộ khẩu thường trú nhưng không cư trú thực tế tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc; Ảnh HOÀNG HÙNG/SGGP

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường lưu ý các địa phương cần chủ động phối hợp với Công an, Sở Nội vụ để rà soát, đối chiếu số liệu cử tri thường trú và tạm trú, nhất là các địa phương có sự chênh lệch lớn giữa số liệu thực tế và dữ liệu dân cư.



Ủy ban bầu cử tiếp tục rà soát, nắm nhu cầu bỏ phiếu bầu của từng cử tri để xác định phù hợp theo quy định. Song song đó, tạo điều kiện tối đa cho cử tri đi bầu cử.

Đúng quy định, hiệu quả, không để xảy ra sai sót

Kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc thông tin qua các cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá TP HCM là địa bàn trọng điểm, nơi Trung ương yêu cầu cao nhất về quy mô và hiệu quả thí điểm các vấn đề mới để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Trong tháng 3-2026, TP HCM có 2 nhiệm vụ lớn nhất, phải chuẩn bị tốt. Đó là chuẩn bị cho công tác tuyển quân và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát biểu tại buổi làm việc; Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP

Ông Nguyễn Phước Lộc thống nhất với ý kiến của các sở, ngành về việc triển khai công tác tổ chức bầu cử đúng quy định, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra sai sót; đồng thời lưu ý các nội dung trọng tâm cần thực hiện từ nay đến ngày 15-3.

Trong đó, tập trung, thường xuyên rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy phụ trách bầu cử; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, không xem nhẹ bất cứ hình thức nào, qua đó thể hiện ý chí, quyền làm chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó, rà soát, lập niêm yết danh sách cử tri gắn với việc tổ chức vận động bầu cử cho người ứng cử; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử cũng như đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong suốt quá trình triển khai.

Các địa phương, đơn vị phải tổ chức thực hiện đồng bộ, bám sát tiến độ chung, triển khai toàn diện, khoa học, bài bản, cụ thể, sát thực tiễn, đảm bảo dân chủ và đúng quy định.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng tại địa phương, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết từ nay đến ngày 1-3 sẽ diễn ra 3 cuộc tập huấn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử TPHCM và ngành Nội vụ, do đó cán bộ tham gia tập huấn nghiêm túc nhằm thực hiện tốt nhất công tác tổ chức bầu cử ở địa phương, đơn vị.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý về công tác bảo mật thông tin cũng như tuyên truyền trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các địa phương, đơn vị phải chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. MTTQ cần thực hiện tốt vai trò giám sát, không để phát sinh các "điểm nóng" tại cơ sở, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đoàn kết, dân chủ.





