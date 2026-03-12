HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

TPHCM bảo đảm 100% học sinh lớp 1 và lớp 6 được học trường công lập

QUỐC ANH

(NLĐO) - Dự kiến trong năm học 2026-2027, số trẻ đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 1 là 170.621 em; lớp 6 là 184.430 em.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 12-3, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM, chia sẻ các nội dung quan trọng về công tác tuyển sinh năm học 2026-2027.

TPHCM: Bảo đảm học sinh lớp 1, lớp 6 học được học trường công lập - Ảnh 1.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM, thông tin tại buổi họp báo.

Theo ông Minh, số lượng học sinh hoàn thành chương trình lớp lá, đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2026-2027 là 170.621 em.

Dự kiến, số lượng trẻ 6 tuổi vào lớp 1 trên địa bàn thành phố lên đến 197.000, trong đó, 51.543 trẻ không có thường trú tại thành phố.

Số lượng học sinh hoàn thành chương trình lớp 5, đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 6 là 184.430 em (47.211 học sinh không có thường trú tại thành phố).

Theo ông Minh, kết quả khảo sát 168 đơn vị hành chính cho thấy hệ thống giáo dục công lập gồm 1.284 trường, trong đó 818 trường Tiểu học và 466 trường THCS.

Đối với việc phân bổ các trường theo từng địa phương, qua khảo sát ghi nhận ở cấp tiểu học bảo đảm phân bổ đầy đủ tại 168/168 đơn vị hành chính, mỗi địa phương có tối thiểu 1 trường.

Đối với cấp THCS, ghi nhận 2 phường chưa bố trí trường (Phường Tân Sơn và Phường Phú Thuận thuộc KV1) mặc dù vẫn duy trì 3 trường tiểu học/phường. Do đó, học sinh từ lớp 5 lên lớp 6 tại 2 phường nêu trên cần được phân bổ đến các trường THCS tại các phường lân cận.

Cụ thể về tuyển sinh lớp 1, ông Minh cho biết, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương chịu trách nhiệm ban hành kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, xác định đối tượng xét tuyển và các nội dung liên quan.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục – Đào tạo trong việc xây dựng các khu vực tuyển sinh linh hoạt (không theo ranh giới hành chính), đảm bảo điều tiết học sinh từ các phường, xã lân cận nhằm tuân thủ các yêu cầu, nguyên tắc trong kế hoạch tuyển sinh của thành phố.

Ông Hồ Tấn Minh cho biết tuyển sinh theo tiêu chí lộ trình tới trường gần nhất, không theo địa giới hành chính.

Tuyển sinh lớp 6 thực hiện theo hình thức xét tuyển kết hợp hai tiêu chí kết quả rèn luyện, kết quả học tập (một hoặc nhiều năm học ở cấp tiểu học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực (đối với các trường THCS thực hiện mô hình theo Quyết định số 580/QĐ-UBND).

Tổ chức xét tuyển lớp 6 năng khiếu thể dục thể thao của Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định, Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Bình Chánh.

"Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM bảo đảm 100% con em trên địa bàn vào lớp 1, lớp 6 đều có có chỗ học tại các trường công lập" – ông Minh nói.

Tại các "điểm nóng" về dân số như khu chế xuất, khu công nghiệp, Sở Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng để ưu tiên tối đa việc học 2 buổi/ngày cho các khối lớp đầu cấp (lớp 1, 6) và cuối cấp (lớp 5, 9). Đồng thời, ngành chủ động tăng quy mô lớp và sĩ số trên mỗi lớp để tiếp nhận hết các em trong độ tuổi đến trường.

"Tuyển sinh trực tuyến dựa trên "nơi ở hiện tại" chứ không phải "nơi thường trú" trong VneID. Đây là điểm quan trọng, sử dụng nơi ở hiện tại, có thể là nơi thường trú, nơi tạm trú để đáp ứng chỗ học. Đây là một điểm quan trọng trong cam kết của ngành giáo dục – đào tạo bảo đảm chỗ học cho con em tuyển sinh đầu cấp" – ông Minh khẳng định.

