Thời sự

TPHCM: Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu và khí

QUỐC ANH

(NLĐO) - Cơ quan chức năng TPHCM khẳng định tiếp tục bảo đảm nguồn cung xăng, dầu và khí phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 12-3, ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng - Sở Công thương TPHCM, thông tin về tình hình xăng, dầu trên địa bàn thành phố.

Chủ động theo dõi tình hình

Theo ông Hiếu, trong thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông, đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, làm gia tăng rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng dầu thô và khí hóa lỏng (LPG, LNG).

- Ảnh 1.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng - Sở Công thương TPHCM.

Các tuyến vận tải năng lượng chiến lược như khu vực eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô và LNG toàn cầu – đang đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh và logistics, làm gia tăng chi phí vận tải và giá năng lượng trên thị trường quốc tế.

Diễn biến này có thể ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu năng lượng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và thành phố, Sở Công thương đã chủ động theo dõi tình hình thị trưởng năng lượng và báo cáo UBND TPHCM.

Theo tổng hợp báo cáo từ các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và lực lượng quản lý thị trường, đến thời điểm này, nguồn cung xăng dầu và khí trên địa bàn thành phố cơ bản được bảo đảm.

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các cơ sở kinh doanh khí vẫn duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Một số cửa hàng xăng dầu có thời điểm tạm hết cục bộ một số mặt hàng do yếu tố logistics hoặc chu kỳ giao hàng. Tuy nhiên, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đã chủ động điều phối xe bồn và bổ sung nguồn hàng trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng chung trên địa bàn.

Tiếp tục bảo đảm nguồn cung

Đại diện Sở Công thường cho biết, các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối cũng cam kết tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định cho hệ thống cửa hàng bán lẻ và đại lý trực thuộc trong thời gian tới.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng - Sở Công thương TPHCM.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Chi cục Quản lý thị trường cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật cho các thương nhận kinh doanh xăng dầu, khí nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

"Lực lượng quản lý thị trường duy trì chế độ trực 24/7, phân công công chức giám sát hoạt động của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp" – ông Hiếu thông tin.

Sở Công thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng thế giới và trong nước; tăng cường trao đổi thông tin với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các đơn vị liên quan nhằm cập nhật kịp thời tình hình cung – cầu năng lượng.

"Với sự chủ động của các cơ quan quản lý nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp, TPHCM tiếp tục bảo đảm nguồn cung xăng dầu và khí phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, góp phần giữ ổn định thị trường năng lượng trên địa bàn thành phố" – ông Hiếu nhấn mạnh.

Hai tàu chở dầu phát nổ ngoài khơi Iraq, khói lửa mù mịt

(NLĐO) - Ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người được giải cứu sau khi hai tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy dữ dội ngoài khơi cảng Basra, miền Nam Iraq.

Bài toán quanh eo biển Hormuz

Mỹ sẽ xem xét nhiều phương án khác nhau nhằm tạo điều kiện để lưu thông hàng hải thương mại được nối lại qua vịnh Ba Tư

Iran siết chặt eo biển Hormuz, "khẩu chiến" tại Liên hợp quốc

(NLĐO) - Iran xác nhận đã nổ súng vào hai tàu thương mại, bao gồm tàu chở hàng rời của Thái Lan, tại vịnh Ba Tư hôm 11-3.

