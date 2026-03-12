Iran siết chặt eo biển Hormuz, "khẩu chiến" tại Liên hợp quốc

Cụ thể, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) xác nhận họ đã tấn công tàu container Express Rome treo cờ Liberia và tàu chở hàng rời Mayuree Naree của Thái Lan.

Lý do phía Iran đưa ra là các tàu này đã đi vào eo biển Hormuz "sau khi phớt lờ những cảnh báo từ lực lượng hải quân". Tư lệnh hải quân của IRGC, ông Alireza Tangsiri, tuyên bố trên mạng xã hội: "Bất kỳ con tàu nào muốn đi qua đều phải có sự cho phép của Iran".

Đài Thai PBS dẫn lời từ Hải quân Thái Lan cho biết tàu Mayuree Naree bị tấn công khi đang băng qua eo biển Hormuz.

Hải quân Oman cứu được 20 thuyền viên và đang tìm kiếm 3 người. Những hình ảnh do hải quân Thái Lan chia sẻ cho thấy khói đen bốc ra dữ dội từ con tàu.

Tàu Mayuree Naree bị tấn công khi đang băng qua eo biển Hormuz ngày 11-3. Ảnh: Thai PBS

Trong khi đó, công ty sở hữu tàu Mayuree Naree (công ty Precious Shipping) cho biết con tàu bị trúng các vật thể bay chưa xác định gần eo biển Hormuz.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan, công ty Precious Shipping cho biết con tàu treo cờ Thái Lan, do công ty con Precious Flowers vận hành, đã bị trúng hai vật thể bay không rõ nguồn gốc vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 11-3 (giờ địa phương) khi đang di chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này. Các đòn tấn công đã làm hư hại buồng máy và gây cháy.

Công ty khẳng định tàu đã được mua bảo hiểm rủi ro chiến tranh và vụ việc dự kiến sẽ không gây ra tác động tài chính đáng kể cho doanh nghiệp.

Con tàu đã thực hiện các biện pháp an ninh tăng cường, duy trì liên lạc liên tục và báo cáo vị trí thường xuyên cho các trung tâm điều phối an ninh hàng hải quốc tế theo đúng hướng dẫn.

Khói đen bốc ra từ tàu Mayuree Naree. Ảnh: The Nation

Cùng ngày 11-3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết lên án các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Jordan.

Nghị quyết được thông qua với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng.

Nghị quyết do Bahrain đề xuất và được 135 quốc gia ủng hộ nhằm khẳng định chủ quyền của các nước vùng Vịnh và Jordan.

Nội dung văn bản chỉ trích các cuộc tấn công của Iran vào dân thường và hạ tầng dân sự, coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình thế giới.

Đại sứ Bahrain tại Liên hợp quốc, ông Jamal Fares Alrowaiei, hoan nghênh việc thông qua nghị quyết này. Ông cho biết: "Điều này chứng minh rằng Hội đồng Bảo an cam kết duy trì hòa bình và an ninh quốc tế".

Theo Wionews, cả Trung Quốc và Nga đều chọn bỏ phiếu trắng. Hai nước này không hài lòng vì nghị quyết đã không đề cập các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, cũng lên án cuộc bỏ phiếu và cho rằng việc thông qua văn bản này là "sự lạm dụng trắng trợn thẩm quyền của Hội đồng Bảo an nhằm phục vụ các chương trình nghị sự chính trị" của Mỹ và Israel.