TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Sáng 20-5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) tổ chức phát động làm trước rút kinh nghiệm lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin.

TPHCM có 9.869 mộ cần lấy mẫu để giám định ADN

Buổi phát động diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Quốc lộ 1A, phường Long Bình, TPHCM). Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố.

Báo cáo tại buổi phát động, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết qua khảo sát, trên địa bàn thành phố có 9.869 mộ chưa có thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN. Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM có 13.562 mộ, trong đó có 1.739 mộ cần lấy mẫu để giám định ADN.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã thành lập Tổ công tác liên ngành và Đội lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã phối hợp Sở Nội vụ, cấp ủy, chính quyền phường Long Bình và các lực lượng liên quan, tiến hành khảo sát toàn bộ số mộ trong Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Trong đó tập trung rà soát, cắm mốc, đánh dấu xác định vị trí đối với 1.739 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu, thiết lập khu lấy mẫu, chuẩn hóa lại thông tin trên bia mộ và trên hệ thống phần mềm quản lý ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố để đối chiếu, gán mã định danh đúng với phần mềm của Bộ Quốc phòng cung cấp.

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM thành lập 2 Đội lấy mẫu với 20 thành viên. Mỗi đội gồm đội trưởng, đội phó và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ toàn khâu như khai quật, xây dựng, vận chuyển hài cốt vào khu vực lấy mẫu, lấy mẫu, tuyên truyền, an ninh trật tự, vận chuyển, bàn giao mẫu, số hóa dữ liệu.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, tổng số mộ cần phải lấy mẫu cho làm trước rút kinh nghiệm là 30 trong tổng số 1.739 mộ.

Thực hiện đúng nguyên tắc lấy mẫu, không để sai sót

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc làm trước rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM lưu ý các Đội lấy mẫu là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chuẩn hoá phương pháp thực hiện lấy mẫu hài cốt để xét nghiệm ADN, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Do đó các thành viên Tổ lấy mẫu cần phải xác định tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghiệp vụ. Đồng thời, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc lấy mẫu, không để sai sót. Các thành viên phải được bảo đảm đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị vật tư lấy mẫu theo quy định để đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Việc tổ chức làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai làm trước lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, đúng quy định" - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Ngày 2-4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027), thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.



