TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM có 13.562 mộ, trong đó có 1.739 mộ cần lấy mẫu để giám định ADN

Sáng 20-5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) tổ chức phát động làm trước rút kinh nghiệm lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin.

TPHCM có 9.869 mộ cần lấy mẫu để giám định ADN

Buổi phát động diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Quốc lộ 1A, phường Long Bình, TPHCM). Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố. 

TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 1.
TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 2.
TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 3.

Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Quân khu 7 và TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Báo cáo tại buổi phát động, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết qua khảo sát, trên địa bàn thành phố có 9.869 mộ chưa có thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN. Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM có 13.562 mộ, trong đó có 1.739 mộ cần lấy mẫu để giám định ADN. 

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã thành lập Tổ công tác liên ngành và Đội lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 4.
TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 5.
TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 6.

Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Quân khu 7 và TPHCM tặng quà động viên Đội lấy mẫu

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã phối hợp Sở Nội vụ, cấp ủy, chính quyền phường Long Bình và các lực lượng liên quan, tiến hành khảo sát toàn bộ số mộ trong Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Trong đó tập trung rà soát, cắm mốc, đánh dấu xác định vị trí đối với 1.739 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu, thiết lập khu lấy mẫu, chuẩn hóa lại thông tin trên bia mộ và trên hệ thống phần mềm quản lý ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố để đối chiếu, gán mã định danh đúng với phần mềm của Bộ Quốc phòng cung cấp.

TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 7.
TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 8.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM có 1.739 mộ cần lấy mẫu để giám định ADN

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM thành lập 2 Đội lấy mẫu với 20 thành viên. Mỗi đội gồm đội trưởng, đội phó và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ toàn khâu như khai quật, xây dựng, vận chuyển hài cốt vào khu vực lấy mẫu, lấy mẫu, tuyên truyền, an ninh trật tự, vận chuyển, bàn giao mẫu, số hóa dữ liệu.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, tổng số mộ cần phải lấy mẫu cho làm trước rút kinh nghiệm là 30 trong tổng số 1.739 mộ. 

Thực hiện đúng nguyên tắc lấy mẫu, không để sai sót

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc làm trước rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 9.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc làm trước rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM lưu ý các Đội lấy mẫu là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chuẩn hoá phương pháp thực hiện lấy mẫu hài cốt để xét nghiệm ADN, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

TIN LIÊN QUAN

Do đó các thành viên Tổ lấy mẫu cần phải xác định tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghiệp vụ. Đồng thời, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc lấy mẫu, không để sai sót. Các thành viên phải được bảo đảm đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị vật tư lấy mẫu theo quy định để đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 10.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 (bìa phải) quán triệt các Đội lấy mẫu

"Việc tổ chức làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai làm trước lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, đúng quy định" - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 11.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra công tác lấy mẫu

TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN - Ảnh 12.
img
img

Đội lấy mẫu thực hiện nhiệm vụ

Ngày 2-4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027), thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.


Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo triển khai giám định ADN hài cốt liệt sĩ trên diện rộng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo triển khai giám định ADN hài cốt liệt sĩ trên diện rộng

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo triển khai giám định ADN hài cốt liệt sĩ trên diện rộng đối với các trường hợp chưa xác định được thông tin.

Chuyện tìm mộ liệt sĩ qua mẫu ADN

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng đã thu thập xong gần 37.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ...

Một năm Ngân hàng Gen liệt sĩ: 51.000 mẫu ADN và hành trình tri ân bằng khoa học

Bộ Công an vừa công bố kết quả triển khai Ngân hàng Gen Liệt sĩ.

ban chỉ đạo liệt sĩ hài cốt liệt sĩ ADN TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo