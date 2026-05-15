Thời sự Chính trị

Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo 515 TPHCM

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 TPHCM).

Theo đó, sau kiện toàn, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM gồm 20 thành viên. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM và ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Ảnh 1.

UBND TPHCM kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 515 TPHCM (Ảnh minh họa)

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 515 TPHCM gồm 11 thành viên. Thượng tá Đồng Thanh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ Tư lệnh TPHCM, làm Tổ trưởng.

Bà Đinh Thị Thúy Nga, Trưởng phòng Phòng Người có công - Sở Nội vụ TPHCM,  làm Tổ phó.

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, ban hành kế hoạch thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của các cơ quan, đơn vị và các xã, phường, đặc khu; kịp thời chỉ đạo xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM về kết quả thực hiện trong từng nhiệm vụ, từng giai đoạn; định kỳ tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Bộ Tư lệnh TPHCM và Sở Nội vụ là 2 Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 515 TPHCM.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ nơi rừng núi hiểm trở

Phát hiện hài cốt liệt sĩ nơi rừng núi hiểm trở

(NLĐO) - Hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng phát hiện ở khu vực rừng núi hiểm trở cùng nhiều di vật

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị

(NLĐO) - Theo nhận định, liệt sĩ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh khi tiến đánh một cao điểm ở Quảng Trị

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng, có 3 bát ăn cơm B52

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực tìm kiếm sau khi phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng ở Quảng Trị

TPHCM ban chỉ đạo tìm kiếm hài cốt UBND TPHCM quy tập 525 Ban chỉ đạo 515
