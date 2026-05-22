Thời sự Chính trị

TPHCM bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026

Tin-ảnh: Bảo Ngọc

(NLĐO) - Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 bế mạc với giải nhất trao cho chuyên đề “Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất”

Chiều 22-5, Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 do Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức với chủ đề "Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng" đã bế mạc và trao giải sau một ngày tranh  tài sôi nổi.

Đại biểu cùng thí sinh chụp hình lưu niệm tại hội thi

Phát biểu tổng kết hội thi, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải nhấn mạnh hội thi là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Bác Hồ, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp quan trọng để cụ thể hóa việc tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đại biểu và thí sinh tham dự khai mạc

Đánh giá chất lượng hội thi, ông Nguyễn Khoa Hải ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc của 27 thí sinh đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM. Các đề cương dự thi đều súc tích, trích dẫn nguồn tư liệu chuẩn xác. Trong phần thuyết trình, các thí sinh đã thể hiện phong cách tự tin, kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ nói và slide hình ảnh sinh động. Ở phần trả lời câu hỏi, thí sinh xử lý tình huống nhanh nhạy, bảo vệ quan điểm vững vàng.

Thí sinh tham gia hội thi

Trước đó, sáng cùng ngày, hội thi đã khai mạc với thành phần ban giám khảo gồm: Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Tăng Hữu Phong; Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM Phạm Ngọc Lợi.

Các chuyên đề dự thi năm nay rất phong phú và mang tính thời sự cao, như: điểm mới về công tác xây dựng Đảng; xây dựng văn hóa liêm chính nhằm phòng chống tham nhũng; các giải pháp đột phá về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; công tác an sinh xã hội.

Ban Tổ chức đã trao các giải phụ, giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì và trao giải nhất cho thí sinh Phạm Thị Vân (Học viện Cán bộ TPHCM) với chuyên đề "Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất".

