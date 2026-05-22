LĐLĐ TPHCM khai mạc Hội thi trực tuyến "Tự hào giai cấp công nhân, Công đoàn vững mạnh"

Chiều 22-5, LĐLĐ TPHCM đã khai mạc Hội thi trực tuyến "Tự hào giai cấp công nhân, Công đoàn vững mạnh" và "Người lao động an toàn - Công đoàn vững mạnh" dành cho đoàn viên - lao động đang học tập, sinh sống và làm việc tại thành phố.
Hội thi là dịp để cán bộ, đoàn viên - lao động tìm hiểu sâu hơn về các nghị quyết Đại hội Đảng, MTTQ Việt Nam; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động.
Chương trình khai mạc được tổ chức trực tiếp tại trụ sở LĐLĐ TPHCM và kết nối trực tuyến với 2 điểm cầu ở Hội trường Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Hòa, Hội trường trụ sở tổ công tác quản lý địa bàn số 5 (phường Bà Rịa), với hàng trăm đoàn viên - lao động tham dự.
Sau nghi thức bấm nút khai mạc của đại diện Ban Tổ chức, cổng thi chính thức được mở vào lúc 15 giờ ngày 22-5 và kéo dài đến 23 giờ 59 phút ngày 31-5. Ngay sau đó, các cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động tại các điểm cầu đã bước vào cuộc tranh tài.
Các thí sinh làm bài thi trực tuyến
Thí sinh dự thi được chia thành 4 bảng và làm bài trực tiếp trên hệ thống thi trực tuyến của Trang thông tin điện tử Công đoàn TP HCM, địa chỉ: https://congdoantphochiminh.org.vn.
Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ trong thời gian 20 phút. Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản để tham gia và được dự thi tối đa 7 lượt, lấy kết quả cao nhất.
Sau thời gian làm bài 20 phút cho mỗi phần thi, 40 thí sinh có nhiều câu trả lời đúng nhất tại điểm cầu trực tiếp đã được ban tổ chức tặng quà.
Phần tổng kết, phát giải hội thi dự kiến sẽ diễn ra tại lễ tổng kết hoạt động Tháng Công nhân năm 2026. Theo đó, thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi bảng sẽ được Ban Tổ chức trao giải nhất (2,5 triệu đồng), nhì (2 triệu đồng), ba (1,5 triệu đồng) và khuyến khích (1 triệu đồng).
Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải phong trào (3 triệu đồng) cho 20 đơn vị ở mỗi bảng có số lượt đoàn viên - lao động dự thi nhiều nhất.
Bình luận (0)