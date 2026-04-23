Giáo dục

Bất ngờ với thành tích thí sinh tại Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề thành phố năm 2026"

Tin, ảnh, clip: Huế Xuân

(NLĐO)- Bước ra từ hội thi, các thí sinh được tôi luyện bản lĩnh nghề nghiệp, đồng thời giúp các doanh nghiệp tìm những "hạt ngọc" cho nguồn nhân lực tương lai.

Chiều 23-4, Thành Đoàn TPHCM và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức chương trình tổng kết và trao giải Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 16 năm 2026, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố (phường An Nhơn).

VIDEO: Nhiều thí sinh có thành tích nổi bật tại Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề năm 2026"

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố, cho biết 711 thí sinh đến từ 37 trường tham dự ở 14 nghề đã có 1 tháng tranh tài sôi nổi tại hội thi.

"Những kết quả đạt được hôm nay không chỉ là thành tích của cá nhân mà còn là minh chứng cho sự đầu tư, nâng chất về giáo dục của các trường. Qua đó, cũng giúp các trường đánh giá chất lượng đào tạo, cập nhật yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay" - bà Thảo nhấn mạnh.

Ban giám khảo cho biết có 12 nhóm và 87 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất để trao giải. Đáng nói, trong lần đầu tiên tham gia hội thi, Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An và Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương cũng gặt hái được nhiều "quả ngọt".

Trong lần đầu tiên tham gia hội thi, Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An có thành tích cao

Những thí sinh đoạt giải của Trường CĐ Quốc tế TPHCM

Em Phạm Thành Anh Khoa, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM đoạt giải cao nhất của nghề tiện ở bảng B. Khoa cũng là một trong những thí sinh có thành tích học tập tốt, tìm được việc làm sớm trước khi tốt nghiệp ra trường.

Theo Ban tổ chức, hội thi đã góp phần nâng cao hình ảnh người học nghề, khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Ban tổ chức hi vọng trong thời gian tới các trường trung cấp, cao đẳng sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, cập nhật công nghệ mới...


Rẽ hướng học nghề, nữ sinh 18 tuổi nhận "quả ngọt" xứng đáng

(NLĐO) - Nữ sinh 18 tuổi mỗi ngày chạy xe máy từ Đồng Nai đến TPHCM đi học, vừa đoạt giải nhất hội thi tay nghề đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

