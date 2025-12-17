TPHCM: Bệnh viện khám bệnh, tặng thẻ BHYT cho 300 người cao tuổi cuối tuần này

Nhằm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tiếp tục phối hợp cùng địa phương tổ chức chương trình khám chữa bệnh BHYT, trao thẻ BHYT cho người cao tuổi.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM dự kiến khám cho 300 người cao tuổi và tặng 60 thẻ BHYT cho người khó khăn, chưa có điều kiện tham gia BHYT

Chương trình diễn ra từ 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày 21-12 (chủ nhật) tại địa điểm 187 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Đối tượng là người cao tuổi thuộc diện chính sách đang sinh sống tại các phường Xuân Hoà, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Vườn Lài, Diên Hồng và Hòa Hưng. Chương trình dự kiến khám cho 300 người cao tuổi và tặng 60 thẻ BHYT cho người khó khăn, chưa có điều kiện tham gia BHYT.

Khi tham gia, người bệnh được khám chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi BHYT, miễn phí phần chi phí chênh lệch (ngoài phạm vi thanh toán BHYT) và trải nghiệm miễn phí các phương pháp điều trị đặc trưng của y học cổ truyền như: Xoa bóp bấm huyệt; hào châm, điện châm; chườm dược liệu cùng nhiều phương pháp điều trị không dùng thuốc khác…

BSCKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, cho biết đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và gần gũi, đồng thời lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Người cao tuổi có nhu cầu khám y học cổ truyền liên hệ: 0777.179.187