Sức khỏe

TPHCM: Bệnh viện khám bệnh, tặng thẻ BHYT cho 300 người cao tuổi cuối tuần này

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Chương trình dự kiến khám cho 300 người cao tuổi và tặng 60 thẻ BHYT cho người khó khăn, chưa có điều kiện tham gia BHYT.

Nhằm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tiếp tục phối hợp cùng địa phương tổ chức chương trình khám chữa bệnh BHYT, trao thẻ BHYT cho người cao tuổi.

Khám y học cổ truyền, tặng thẻ BHYT cho người cao tuổi - Ảnh 1.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM dự kiến khám cho 300 người cao tuổi và tặng 60 thẻ BHYT cho người khó khăn, chưa có điều kiện tham gia BHYT

Chương trình diễn ra từ 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày 21-12 (chủ nhật) tại địa điểm 187 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM. 

Đối tượng là người cao tuổi thuộc diện chính sách đang sinh sống tại các phường Xuân Hoà, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Vườn Lài, Diên Hồng và Hòa Hưng. Chương trình dự kiến khám cho 300 người cao tuổi và tặng 60 thẻ BHYT cho người khó khăn, chưa có điều kiện tham gia BHYT.

Khi tham gia, người bệnh được khám chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi BHYT, miễn phí phần chi phí chênh lệch (ngoài phạm vi thanh toán BHYT) và trải nghiệm miễn phí các phương pháp điều trị đặc trưng của y học cổ truyền như: Xoa bóp bấm huyệt; hào châm, điện châm; chườm dược liệu cùng nhiều phương pháp điều trị không dùng thuốc khác…

BSCKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, cho biết đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và gần gũi, đồng thời lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Người cao tuổi có nhu cầu khám y học cổ truyền liên hệ: 0777.179.187

Tin liên quan

Người dân bị thu phí khi mua BHYT, BHXH TPHCM nói gì?

Người dân bị thu phí khi mua BHYT, BHXH TPHCM nói gì?

(NLĐO)- BHXH TPHCM yêu cầu tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản phí, phụ thu hay chi phí dịch vụ nào khi hướng dẫn người dân.

TPHCM: Thêm 7 nhóm người được hỗ trợ 100% BHYT

(NLĐO)- Dự kiến số kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT cho những nhóm này trong năm 2026 khoảng 358 tỉ đồng, thời điểm áp dụng từ 1-1-2026.

TPHCM: Dừng hỗ trợ BHYT đối với một số nhóm đối tượng

(NLĐO)- Sau khi sáp nhập, một số nhóm đối tượng được BHYT trước đây không còn phù hợp với thực tế, TPHCM quyết định dừng hỗ trợ

khám chữa bệnh Y học cổ truyền BHYT người cao tuổi
