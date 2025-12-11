HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM: Thêm 7 nhóm người được hỗ trợ 100% BHYT

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Dự kiến số kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT cho những nhóm này trong năm 2026 khoảng 358 tỉ đồng, thời điểm áp dụng từ 1-1-2026.

HĐND TPHCM thống nhất hỗ trợ 100% BHYT cho 7 nhóm đối tượng trên địa bàn TPHCM. HĐND TPHCM đã có Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND ngày 10-12-2025 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn; trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

TPHCM: thêm 7 nhóm được hỗ trợ 100% BHYT - Ảnh 1.

HĐND TPHCM thống nhất hỗ trợ 100% BHYT cho 7 nhóm đối tượng trên địa bàn

Theo đó, TP quyết định hỗ trợ bằng 100% mức đóng BHYT theo quy định cho các nhóm sau:

Người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn trực thuộc Sở Y tế; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định địa phương; người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi: Sống đơn thân/neo đơn (là người có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong); hoặc sống độc thân (không chồng/vợ, có giấy xác nhận sống độc thân theo quy định Luật Hộ tịch) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định mức thu nhập thấp hơn thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều địa phương; mức hỗ trợ chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn TPHCM.

Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn TPHCM; Người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định; Người khuyết tật nhìn và được xác định mức độ khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

HĐND TP cũng quy định, trường hợp các nhóm trên được hỗ trợ mức BHYT từ nhiều chính sách thì việc xem xét, quyết định hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.

Theo tính toán của UBND TPHCM, dự kiến số kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT cho nhóm trên trong năm 2026 khoảng 358 tỉ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. Thời điểm áp dụng sự hỗ trợ về BHYT với 7 nhóm trên bắt đầu từ 1-1-2026.

Trước đó, đầu tháng 11-2025, HĐND TPHCM cũng đã có nghị quyết quy định hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho toàn bộ học sinh và người cao tuổi từ 65 đến dưới 75 tuổi thường trú trên địa bàn, chưa thuộc diện hưởng hỗ trợ BHYT khác.

Tin liên quan

TPHCM: Dừng hỗ trợ BHYT đối với một số nhóm đối tượng

TPHCM: Dừng hỗ trợ BHYT đối với một số nhóm đối tượng

(NLĐO)- Sau khi sáp nhập, một số nhóm đối tượng được BHYT trước đây không còn phù hợp với thực tế, TPHCM quyết định dừng hỗ trợ

TPHCM: Phân bổ thẻ BHYT mới nhất cho các cơ sở khám chữa bệnh năm 2026

(NLĐO)- Số lượng thẻ BHYT năm 2026 phân bổ tại các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM có nơi ít nhất là 1 thẻ, nhiều nhất là không giới hạn.

TPHCM: Thêm đối tượng được đề xuất hỗ trợ đóng BHYT

(NLĐO)- TPHCM đề xuất hỗ trợ 100% BHYT cho bệnh nhân phong, trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi và một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn

hộ cận nghèo hoàn cảnh khó khăn BHYT mắc bệnh hiểm nghèo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo