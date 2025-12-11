TPHCM: Thêm 7 nhóm người được hỗ trợ 100% BHYT

HĐND TPHCM thống nhất hỗ trợ 100% BHYT cho 7 nhóm đối tượng trên địa bàn TPHCM. HĐND TPHCM đã có Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND ngày 10-12-2025 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn; trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

HĐND TPHCM thống nhất hỗ trợ 100% BHYT cho 7 nhóm đối tượng trên địa bàn

Theo đó, TP quyết định hỗ trợ bằng 100% mức đóng BHYT theo quy định cho các nhóm sau:

Người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn trực thuộc Sở Y tế; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định địa phương; người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi: Sống đơn thân/neo đơn (là người có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong); hoặc sống độc thân (không chồng/vợ, có giấy xác nhận sống độc thân theo quy định Luật Hộ tịch) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định mức thu nhập thấp hơn thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều địa phương; mức hỗ trợ chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn TPHCM.

Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn TPHCM; Người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế chưa được hưởng chính sách BHYT theo quy định; Người khuyết tật nhìn và được xác định mức độ khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

HĐND TP cũng quy định, trường hợp các nhóm trên được hỗ trợ mức BHYT từ nhiều chính sách thì việc xem xét, quyết định hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.

Theo tính toán của UBND TPHCM, dự kiến số kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT cho nhóm trên trong năm 2026 khoảng 358 tỉ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. Thời điểm áp dụng sự hỗ trợ về BHYT với 7 nhóm trên bắt đầu từ 1-1-2026.

Trước đó, đầu tháng 11-2025, HĐND TPHCM cũng đã có nghị quyết quy định hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho toàn bộ học sinh và người cao tuổi từ 65 đến dưới 75 tuổi thường trú trên địa bàn, chưa thuộc diện hưởng hỗ trợ BHYT khác.