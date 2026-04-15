TPHCM bố trí 284 nền tái định cư cho Vành đai 4

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phân bổ 284 nền đất ở thuộc tài sản công để phục vụ tái định cư cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 trên địa bàn phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14-4-2026.

Phối cảnh đường Vành đai 4 TPHCM

Theo quyết định, số nền đất được phân bổ cho từng địa phương gồm: UBND phường Tân Thành nhận 160 nền, trong đó 80 nền tại Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp - Đô thị Châu Đức, xã Ngãi Giao và 80 nền tại Khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao (nay là xã Ngãi Giao).

UBND xã Châu Pha được phân bổ 110 nền tại Khu tái định cư phường Kim Dinh (cũ), phường Long Hương. UBND xã Châu Đức được bố trí 14 nền tại Khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao (nay là xã Ngãi Giao).

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng thông báo cụ thể vị trí 284 nền đất để làm cơ sở cho các địa phương và đơn vị liên quan lập hồ sơ, ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời thực hiện giao đất tái định cư cho người dân theo quy định.

Các địa phương gồm phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất tái định cư được phân bổ, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, phương án bồi thường và chính sách tái định cư của dự án. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về tính phù hợp của việc bố trí nền đất cho người dân.

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương xem xét, ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng đối tượng, đúng chính sách, không để phát sinh so bì, khiếu nại trong quá trình thực hiện dự án. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, địa phương phải tổng hợp, lấy ý kiến các sở ngành liên quan trước khi trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, UBND phường Long Hương và UBND xã Ngãi Giao được giao ban hành quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Nếu phát sinh khó khăn trong quá trình giao đất, các đơn vị liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn.