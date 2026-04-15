HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM bố trí 284 nền tái định cư cho Vành đai 4

PHƯƠNG LY

(NLĐO) - TPHCM phân bổ 284 nền đất tái định cư từ quỹ tài sản công, phục vụ dự án đường Vành đai 4 tại phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phân bổ 284 nền đất ở thuộc tài sản công để phục vụ tái định cư cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 trên địa bàn phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14-4-2026.

TPHCM bố trí 284 nền tái định cư cho Vành đai 4 - Ảnh 1.

Phối cảnh đường Vành đai 4 TPHCM

Theo quyết định, số nền đất được phân bổ cho từng địa phương gồm: UBND phường Tân Thành nhận 160 nền, trong đó 80 nền tại Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp - Đô thị Châu Đức, xã Ngãi Giao và 80 nền tại Khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao (nay là xã Ngãi Giao).

UBND xã Châu Pha được phân bổ 110 nền tại Khu tái định cư phường Kim Dinh (cũ), phường Long Hương. UBND xã Châu Đức được bố trí 14 nền tại Khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao (nay là xã Ngãi Giao).

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng thông báo cụ thể vị trí 284 nền đất để làm cơ sở cho các địa phương và đơn vị liên quan lập hồ sơ, ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời thực hiện giao đất tái định cư cho người dân theo quy định.

Các địa phương gồm phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất tái định cư được phân bổ, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, phương án bồi thường và chính sách tái định cư của dự án. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về tính phù hợp của việc bố trí nền đất cho người dân.

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương xem xét, ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng đối tượng, đúng chính sách, không để phát sinh so bì, khiếu nại trong quá trình thực hiện dự án. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, địa phương phải tổng hợp, lấy ý kiến các sở ngành liên quan trước khi trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, UBND phường Long Hương và UBND xã Ngãi Giao được giao ban hành quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Nếu phát sinh khó khăn trong quá trình giao đất, các đơn vị liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn.

Đồng Nai phê duyệt dự án thành phần đường Vành đai 4-TPHCM hơn 10.000 tỉ đồng

(NLĐO)-Để triển khai dự án thành phần đường Vành đai 4-TPHCM, tỉnh Đồng Nai dự kiến thu hồi khoảng 443 ha đất, tái định cư cho khoảng 1.119 hộ dân

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà với Vành đai 4 TPHCM

(NLĐO)- UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư đề xuất dự án

Vành đai 4 TPHCM: Chạy đua mặt bằng từ năm 2026

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất kế hoạch tổng thể triển khai đường Vành đai 4, dự kiến khởi công từ năm 2026.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo