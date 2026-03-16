Đồng Nai phê duyệt dự án thành phần đường Vành đai 4-TPHCM hơn 10.000 tỉ đồng

Ngày 16-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-TPHCM.

Đường Vành đai 4-TPHCM qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 46 km từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cả cầu Thủ Biên trong ảnh)

Theo đó, dự án Thành phần 1-2 có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 9.000 tỉ đồng, chi phí xây dựng gần 479 tỉ đồng, thời gian thực hiện tối đa trong 6 năm.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư dự án. Dự án có 2 hạng mục đầu tư gồm: Xây dựng đường gom, đường bên và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, hạng mục xây dựng đường gom, đường bên với tổng chiều dài gần 62 km gồm: Đường theo tiêu chuẩn đường cấp IV dài gần 12 km, mặt đường rộng 7 m, nền đường 9 m; đường theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn loại A dài gần 42 km, mặt đường rộng 5,5 m, nền đường rộng 6,5 m...

Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

Hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ thực hiện thu hồi bồi thường, hỗ trợ tái định cư một lần theo quy mô lộ giới giai đoạn hoàn thiện 74,5 m với tổng diện tích đất thu hồi hơn 443 ha, tổng số hộ dự kiến tái định cư khoảng 1.119 hộ. Di dời hạ tầng kỹ thuật phần đường dây 110 kV, 220 kV, 500 kV, điện trung, hạ thế, cáp viễn thông, ống cấp nước, chiếu sáng trong phạm vi dự án.

Dự án đường Vành đai 4-TPHCM được Quốc hội phê duyệt chủ trương vào tháng 6-2025 với tổng chiều dài 159 km đi qua địa bàn các tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM. Giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư hơn 120.000 tỉ đồng được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đường Vành đai 4-TPHCM qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 46 km, tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỉ đồng. Dự án được chia làm 2 dự án thành phần gồm: Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên (sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương); Dự án Thành phần 2-2, xây dựng tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỉ đồng được thực hiện theo phương thức PPP.



