TPHCM: Cán bộ được cử đi học nhưng không đạt kết quả phải bồi hoàn kinh phí

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM: Cán bộ được cử đi học nhưng không đạt kết quả phải bồi hoàn kinh phí

Tin - ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa có quyết định về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2026

Mục tiêu của kế hoạch nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TPHCM chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực.

TPHCM sẽ tập trung bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên ngành thanh tra, nội vụ, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác xã hội và người có công, tiếp công dân, quản lý tài chính; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước chuyên ngành xây dựng, thực hiện đô thị thông minh; chuyển đổi số.

Việc đào tạo, bồi dưỡng sẽ được triển khai theo hướng tăng cường chọn lọc nội dung, đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Thành phố.

TPHCM đề ra mục tiêu 100% công chức hoàn thành thời gian bồi dưỡng tối thiểu 1 tuần (40 tiết)/năm.

- Ảnh 1.

TPHCM sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong nhiều chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch gồm hình thức đào tạo, bồi dưỡng trong nước và bồi dưỡng ở nước ngoài. Trong đó, TPHCM đẩy mạnh cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, phục vụ nhân dân; ứng dụng nền tảng đào tạo trực tuyến để trang bị kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức.

UBND TPHCM giao các sở, ngành Thành phố cùng UBND các xã, phường, đặc khu chủ động trong công tác bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho viên chức đối với các chức danh nghề nghiệp đã được các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành chương trình bồi dưỡng.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo nhưng không đạt kết quả theo yêu cầu để có biện pháp nhắc nhở, xử lý và bồi hoàn kinh phí theo quy định.

Đồng thời, chủ động tổ chức hội nghị tập huấn để kịp thời cập nhật các quy định mới cho cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc và trong phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Tin liên quan

TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(NLĐO) - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND TP, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức

Bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng, đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" nhận án kỷ luật

(NLĐO) – Do không chấp hành đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, 3 cán bộ xã ở Gia Lai bị kỷ luật.

TP HCM tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn HLV Muay

(NLĐO) - Lớp Đào tạo và Bồi dưỡng chuyên môn HLV Muay 2025 do Sở Văn hoá - Thể thao TP HCM và LĐ Muay TP HCM tổ chức chính thức khai mạc.

cán bộ Công chức TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo