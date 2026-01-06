TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Ban Chỉ đạo do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm Phó Trưởng ban. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ban Chỉ đạo còn có 5 thành viên.

Cán bộ, công chức ở TPHCM tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính; Ảnh: TẤN THẠNH

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy hiện có để thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao.

Ban Chỉ đạo là tổ chức liên ngành, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của thành viên; giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thành viên Ban Chỉ đạo triển khai các nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TPHCM theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chiến lược, chính sách, cơ chế, đề án, phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức TPHCM được đồng bộ, chất lượng, đảm bảo đúng quy định.

Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết những kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức TPHCM.

Tham mưu UBND TPHCM sơ kết, tổng kết nhiệm vụ; báo cáo và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức TPHCM theo quy định.