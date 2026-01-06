TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

PHAN ANH

(NLĐO) - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND TP, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Ban Chỉ đạo do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm Phó Trưởng ban. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ban Chỉ đạo còn có 5 thành viên.

TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Cán bộ, công chức ở TPHCM tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính; Ảnh: TẤN THẠNH

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy hiện có để thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao.

Ban Chỉ đạo là tổ chức liên ngành, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của thành viên; giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thành viên Ban Chỉ đạo triển khai các nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TPHCM theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chiến lược, chính sách, cơ chế, đề án, phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức TPHCM được đồng bộ, chất lượng, đảm bảo đúng quy định.

Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết những kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức TPHCM.

Tham mưu UBND TPHCM sơ kết, tổng kết nhiệm vụ; báo cáo và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức TPHCM theo quy định.

Tin liên quan

TPHCM triển khai sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã

TPHCM triển khai sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã

(NLĐO) - TPHCM sẽ điều động công chức có chuyên môn, kinh nghiệm công tác tại UBND cấp xã đang bố trí thừa để bố trí việc làm phù hợp tại UBND cấp xã đang thiếu

Nhiều địa phương triển khai tăng thu nhập cho cán bộ, công chức

(NLĐO) - TP HCM, Hải Phòng và Hà Nội đã và đang triển khai tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, thể hiện quyết tâm cải cách và nâng chất lượng công vụ

TP HCM khẩn trương cập nhật dữ liệu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM vừa giao người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cấp xã khẩn trương triển khai cập nhật dữ liệu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức ban chỉ đạo TPHCM Ban Chỉ đạo công tác cán bộ, công chức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo